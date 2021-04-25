Видео: служба в храме Кишинева на Вербное воскресенье во время ЧП

С цветами и веточками вербы прихожане посещают храмы, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Десятки верующих собрались 25 апреля на святую литургию по случаю Вербного воскресенья в церкви Святого Дмитрия в столице.

"В Вербное воскресенье мы приходим в церковь с веточками вербы и провозглашаем "Осанна, благословен грядущий во имя Господа". Слово "Осанна" переводится как тот, кто нас хранит, и тот, кто нас спасает", – рассказал Sputnik служащий церкви Святого Архангела Михаила из села Круглик.

Религиозная служба проходит на открытом воздухе, у порога храма. Прихожане - в масках и соблюдают социальную дистанцию, такие меры власти ввели в контексте чрезвычайного положения, действующего в Молдове до 30 мая.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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