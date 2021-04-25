КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Ситуация с заведениями общепита в Молдове напоминает клиническую смерть. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил представитель Ассоциации рестораторов республики (MAR) Серджиу Чиботареску.

По его словам, введение ограничения на работу общепита после 20.00 очень больно ударило по сектору HoReCa (отели, рестораны, кафе).

"Некомфортно стало и нашим гостям, у которых теперь нет возможности вечером прийти к нам", – сказал Чиботареску.

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Он предположил, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям, вводя ограничения, основывалась на каких-то положительных намерениях и скопировала решения по контролю пандемии и контролю заболеваемости у других государств, возможно, более состоятельных.

"Конечно, скопировали решения коряво, потому что взяли только запреты, но забыли абсолютно о поддержке бизнеса на период ограничений. Вышло так, что государство своим решением просто сказало: вы построили, организовали бизнес, у вас были люди, а теперь вы просто не будете работать. Ведь ужин – это где-то 50-70% валового дохода любого ресторана", – подчеркнул собеседник.

Соответственно, как пояснил Чиботареску, доходы бизнеса существенно снизились.

"Как говорят некоторые, мы, отрасль, находимся в стадии клинической смерти", – сказал представитель Ассоциации рестораторов республики.

При этом, по его словам, отрасли, как пациенту, отключают подачу кислорода и не дают лекарства, – никакой поддержки бизнесу нет. "Даже наоборот – поднятие арендной платы в помещениях государственной собственности, выросли некоторые налоги, некоторые - на 300% в пандемию", – подчеркнул он.

К примеру, как пояснил собеседник, не было принято решения о том, чтобы владельцы такого бизнеса не платили авторизацию за тот период времени, пока заведение не работает.

"То есть мы должны платить авторизацию за работу, а не имеем права работать", – отметил Чиботареску.

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Между тем, как считает представитель Ассоциации рестораторов Молдовы, с марта прошлого года, то есть с регистрации первого эпизода COVID-19 на территории Молдовы, не было выявлено ни одного случая массового заболевания как среди сотрудников ресторанов и заведений общепита, так и среди посетителей.

"Ресторан – контролируемая среда. Люди сидят на расстоянии, им измеряется температура, проводится дезинфекция помещений", – сказал эксперт.

Он выразил надежду, что власти вспомнят о секторе HoReCa – снимут ограничения, окажут поддержку конкретными действиями.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, в Молдове нельзя проводить обслуживание клиентов в заведениях общественного питания (к примеру, в ресторанах, барах, столовых, кафе), а также на предприятиях общественного питания, расположенных в точках продажи нефтепродуктов, в аэропортах, международных портах и ​​на международных пунктах пересечения границы в период с 20.00 до 07.00, за исключением продажи продуктов питания с собой и доставки предприятиями общественного питания любого типа. Однако запрещено их употребление на территории или внутри заведения. Запрещено организовывать и проводить в заведениях общественного питания праздничные мероприятия, свадьбы, крестины, юбилеи и другие торжества.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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