Выгодно подарить: куда можно перечислить 2% подоходного налога

Остались считаные дни до того, как физические лица – налогоплательщики – могут перечислить часть подоходного налога неправительственным или религиозным организациям в стране.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Налогоплательщики могут перечислить 2% подоходного налога неправительственным или религиозным организациям в стране, которые зарегистрированы в Перечне получателей процентного отчисления. А сделать это можно при подаче налоговой декларации. Таким образом, любой человек, желающий направить эти 2%, должен подать налоговую декларацию, даже если у него одно место работы и нет таких обязательств.

"Прежде всего налогоплательщик должен знать название организации, которую он хочет поддержать, и ее фискальный код. Сотрудник налоговой службы будет направлять человека в этой процедуре. Бланки могут быть отправлены онлайн с применением электронной или мобильной подписи", – сообщила в комментарии Sputnik замначальника главного управления налогового администрирования Государственной налоговой службы Ольга Голбан.

Руководитель социальной миссии Diaconia Игорь Белей утверждает, что механизм перечисления 2% подоходного налога неправительственным или религиозным организациям в стране может быть улучшен.

По его словам, пожертвование 2% от налога означает жест солидарности со стороны граждан. Хотя процент невелик, тем не менее и это помогает неправительственным организациям выполнять миссию по внесению вклада в благосостояние общества, считает собеседник.

"Это добровольный жест, и, конечно же, не у всех граждан есть на это время или желание. Есть вещи, которые можно улучшить, что могло бы стимулировать налогоплательщиков к подобным усилиям. К примеру, в Румынии декларации заполняются непосредственно в компании, чтобы поддержать этот механизм, и сотруднику не приходится тратить слишком много времени на эту процедуру. Что касается онлайн-заявлений, то это, конечно, хороший метод, но не у каждого гражданина есть такая возможность по разным причинам", – добавил Белей.

Напомним, граждане Молдовы, не занимающиеся предпринимательской деятельностью и обязанные подавать декларацию о подоходном налоге для физических лиц (форма CET18) за 2020 год, должны будут сделать это до 30 апреля включительно.

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