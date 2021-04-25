Сколько денег тратят в Молдове на науку: основной топ исследований

В Национальном бюро статистики подсчитали, сколько в республике тратят финансов на научно-исследовательскую деятельность.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. В Молдове в 2020 году затраты на научно-исследовательские разработки составили 469,6 миллиона леев (27,6 миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка страны). Это, по предварительным данным, составляет 0,23% от ВВП. Такие данные приводятся на сайте Национального бюро статистики республики.

"Расходы, которые понесли государственные учреждения, составляют 89,1% от общих затрат на исследования и разработки. По сравнению с 2019 годом, затраты на такую деятельность снизились на 28,4 миллиона леев (или на 5,7%), а в государственных учреждениях – на 22,1 миллиона леев (или 5%)", – сказано в отчете, опубликованном на сайте Нацбюро статистики.

По данным ведомства, основную долю в общем объеме затрат на исследования и разработки составляют текущие расходы – 95,4%, а на капитальные приходится 4,6%.

Из общих текущих затрат большая часть уходит на персонал (349,5 миллионов леев). При этом доля этих расходов снизилась за год на 3,9%.

А вот на оснащение ушло 17,4% из общего объема капитальных расходов, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.

"В 2020 году большая часть текущих расходов проведена в области естественных наук – 39,9%, за которыми следуют инженерные и технологические науки – 18,2%, сельскохозяйственные – 14,2%, медицинские – 11,7%, социальные – 9,2% и гуманитарные – 6,8%", – уточнили в Нацбюро статистики.

По типу исследовательской деятельности, как отметили в ведомстве, в 2020-м 75,2% общих текущих затрат было направлено на прикладные исследования, 10,6% – на фундаментальные исследования и 14,2% – на технологическое развитие.

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