Горячие рельсы: молдавские железнодорожники выходят на протесты

Проблема с задолженностями по заработной плате молдавских железнодорожников до сих пор не решена – люди настроены протестовать.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Молдавские железнодорожники вновь выходят на протесты. Повод все тот же – задержки по выплате заработных плат. В понедельник, 26 апреля, работники сразу нескольких железнодорожных узлов выйдут на митинги. Информацию об этом подтвердил лидер Окницкого железнодорожного профсоюза Дмитрий Фесюк.

По его словам, митинги, насколько ему известно, помимо Окницы, пройдут в Бельцах, Бендерах, Бессарабке и на других железнодорожных узлах в разных регионах страны.

"Завтра у нас будет митинг-протест. После митинга каждый решит, что делать дальше. Есть солидарность, но, как поступят после этого всего, не могу предвидеть", – отметил собеседник.

Решение о том, перейдут ли железнодорожники к протестам в Кишиневе, как отметил Фесюк, также будет принято каждым узлом в отдельности.

"Чтобы немного погасить наш пыл, нам выплатили зарплаты только за декабрь. Буквально на днях. Я говорю про Окницкий узел. Остается январь, февраль, март… Ну и апрель уже на исходе", – сказал Фесюк.

По его словам, основное требование железнодорожных рабочих – как можно быстрее погасить задолженность по заработной плате.

Напомним, молдавские железнодорожники начали регулярно выходить на протестные митинги в декабре 2020 года. И без того плачевное состояние предприятия "Железная дорога Молдовы" критически усугубила пандемия коронавируса.

Расследование парламентской комиссии

На сегодняшний день госпредприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) находится на грани банкротства, и государству необходимо принять срочные меры по спасению "позвоночного столба экономики". Такие выводы содержатся в отчете следственной комиссии, созданной в парламенте по инициативе фракции ПСРМ.

Председатель комиссии Олег Липский во время пленарного заседания парламента 22 апреля рассказал, что упадок этого стратегического государственного предприятия начался в 2010 году.

"В общей сложности можно сказать, что за 10 лет на ЖДМ было присвоено более 1,5 миллиарда леев. Но это очень оптимистическая цифра", — сказал Липский.

Депутат также заявил, что никто из ответственных сотрудников ЖДМ не был осужден. За это время штрафы за кражу дизельного топлива получили только 6 машинистов.

В своем отчете следственная комиссия также представила ряд рекомендаций правительству и Генеральной прокуратуре.

Не все члены комиссии согласились с таким отчетом. Во время выступления на пленарном заседании вице-спикер парламента предложил выделить предприятию государственные субсидии, для того чтобы выплатить задолженность по зарплате хотя бы за два месяца.

"Железная дорога умирает. Я не уверен, что ЖДМ доживет до следующего полномочного правительства Молдовы. Надеюсь, но не уверен. Нужно сказать честно — ЖДМ была и остается до сих пор дойной коровой для некоторых политических сил. Все это было и в 2010-м, и в 2011-м, и в 2012-м, и во времена Плахотнюка", — говорил Слусарь.

По словам депутата, самая сложная ситуация на предприятии - с долгами по зарплате.

"Из общей задолженности в 837 миллионов леев долги по зарплате составляют 174 миллиона. Почти пять месяцев люди не получают зарплату. Есть риск, что на следующей неделе начнется всеобщая забастовка. Если остановится железная дорога, которая транспортирует 30% товаров, не знаю, что будет", — заявил Слусарь.

Ситуация на "Железной дороге Молдовы"

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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