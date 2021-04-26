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Кишинев в режиме ЧП

Минус ограничения: какие изменения вступают в силу в Молдове с 26 апреля

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (259)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210426/34525896/Minus-ogranicheniya-kakie-izmeneniya-vstupayut-v-silu-v-Moldove-s-26-aprelya.html

На территории Республики Молдова вступают в силу некоторые послабления: часть из них - уже с 26 апреля, а другие - со 2 мая.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. С 26 апреля на территории Кишинева и Бельц отменяется комендантский час. Соответствующее решение прописано в распоряжении Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдовы №6 от 22 апреля.

Комендантский час в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Чокой: комендантский час в Молдове отменяется

Согласно этому же документу с 26 апреля 2021 года разрешается возобновление учебного процесса с физическим присутствием учащихся/студентов учреждений профессионально-технического и высшего образования для проведения стажировок, практических занятий и экзаменационных сессий, которые не могут быть проведены дистанционно. Однако необходимо строго соблюдать нормы по профилактике и контролю инфекции COVID-19.

Также с понедельника разрешается проведение культурных мероприятий на открытом воздухе театральными учреждениями, аккредитованными Министерством образования, культуры и исследований. При этом должны строго соблюдаться меры по профилактике и контролю коронавируса.

До 11 мая отправление религиозных культов, проведение служб и мероприятий проходит на открытом воздухе.

Начиная со 2 мая возобновляется театрально-концертная деятельность, но при условии 30%-ной заполняемости залов. С этого же дня будут разрешены культурные мероприятия и работа кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением дистанции и эпидмер.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Действующие ограничения продлены на весь срок режима ЧП

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (259)

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