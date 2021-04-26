Эпидситуация в Кишиневе улучшается уже пять недель, заявил мэр столицы

По сообщению муниципальных специалистов, высвободились еще более 300 мест, предназначенных для госпитализации больных COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе улучшается, в столичных больницах освободились еще более 300 мест, предназначенных для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

В целом в городе развернуты 1515 коек для зараженных COVID-19, сообщила глава столичного управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски на оперативном заседании в примэрии.

На сегодня коронавирус в Кишиневе подтвержден у 593 человек, из них 41 – в очень тяжелом состоянии, а 292 – в тяжелом.

Более 5000 учителей прошли вакцинацию в Муниципальном центре вакцинации.

Последние пять недель в Кишиневе наблюдается сокращение числа людей, инфицированных COVID-19, заявил мэр города Ион Чебан, однако он призвал "не расслабляться" и наращивать темпы вакцинации.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. С 23 апреля началась вакцинация сотрудников правоохранительных органов. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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