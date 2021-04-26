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Авария на ЧАЭС

Майя Санду - о подвиге "ликвидаторов": вы спасли сотни тысяч жизней

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210426/34527639/majya-sandu-o-podvige-likvidatorov-vy-spasli-sotni-tysyach-zhiznej.html

В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году участвовали более 3500 жителей Молдовы, половина из них уже ушла из жизни.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду опубликовала заявление в связи с 35-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

Заседание парламент. Архивное фото
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova / 16.04.2021 Ședința plenară
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"От имени всей страны выражаю благодарность и уважение за жертвы и героизм тех дней, благодаря которому были спасены сотни тысяч жизней от опасности радиоактивного заражения", – написала глава государства в соцсетях.

В ликвидации последствий аварии участвовали более 3500 наших сограждан, сегодня живы только половина из них. Радиоактивное облако Чернобыля распространилось по большей части европейского континента.

"Необходимо тесное сотрудничество между странами мира для ужесточения правил ядерной безопасности и разработки политики по предотвращению таких бедствий", – заявила Санду.

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Теги:
ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС

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