Мэр столицы: в Кишиневе хватает вакцины, чтобы перейти к массовой иммунизации

Городские власти предлагают перейти к следующему этапу массовой вакцинации населения в столице – для этого есть все условия, заявил Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Примэрия Кишинева обратится к центральным властям с предложением начать в столице третий этап вакцинации против COVID-19.

"У нас достаточно доз вакцины, чтобы дать всем жителям столицы возможность пройти вакцинацию от коронавируса. Хранить вакцины в холодильниках - ненормально", – заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник сообщил, что вакцина Astra Zeneca доступна в Муниципальном центре вакцинации и в лечебных учреждениях. Кроме того, в столицу прибыл "Спутник V" из российской гуманитарной помощи, а вскоре ожидается поступление вакцины, закупленной государством.

"При нынешнем количестве вакцин специалисты говорят, что мы можем начать III этап иммунизации, но ждем решения специалистов Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты", – заявил Чебан на оперативном заседании в примэрии.

По словам столичного градоначальника, планируется продолжить иммунизацию организованных групп как в Муниципальном центре вакцинации, так и в территориальных центрах здоровья. Чтобы расширить доступ к ней, городские власти рассматривают возможность открытия других помещений для иммунизации.

"Эксперты считают, что этот процесс идет медленно и количество вакцинированных невелико, что указывает на то, что люди по-прежнему неохотно вакцинируются против COVID-19", – заявил мэр.

В настоящее время в Кишиневе около 21 000 человек получили первую дозу сыворотки.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. С 23 апреля началась вакцинация сотрудников правоохранительных органов. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova