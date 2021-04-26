11:41 26 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.95
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Вакцинация против коронавируса

Мэр столицы: в Кишиневе хватает вакцины, чтобы перейти к массовой иммунизации

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (262)
10720
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1d/34172108.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210426/34527786/mer-stolicy-v-kishineve-hvataet-vakciny-chtoby-perejti-k-massovoj-immunizacii.html

Городские власти предлагают перейти к следующему этапу массовой вакцинации населения в столице – для этого есть все условия, заявил Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Примэрия Кишинева обратится к центральным властям с предложением начать в столице третий этап вакцинации против COVID-19.

"У нас достаточно доз вакцины, чтобы дать всем жителям столицы возможность пройти вакцинацию от коронавируса. Хранить вакцины в холодильниках - ненормально", – заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Спецборт МЧС России с вакциной Спутник V приземлился в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
"Спутник V" выходит на молдавскую орбиту
9
Градоначальник сообщил, что вакцина Astra Zeneca доступна в Муниципальном центре вакцинации и в лечебных учреждениях. Кроме того, в столицу прибыл "Спутник V" из российской гуманитарной помощи, а вскоре ожидается поступление вакцины, закупленной государством.

"При нынешнем количестве вакцин специалисты говорят, что мы можем начать III этап иммунизации, но ждем решения специалистов Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты", – заявил Чебан на оперативном заседании в примэрии.

По словам столичного градоначальника, планируется продолжить иммунизацию организованных групп как в Муниципальном центре вакцинации, так и в территориальных центрах здоровья. Чтобы расширить доступ к ней, городские власти рассматривают возможность открытия других помещений для иммунизации.

"Эксперты считают, что этот процесс идет медленно и количество вакцинированных невелико, что указывает на то, что люди по-прежнему неохотно вакцинируются против COVID-19", – заявил мэр.

В настоящее время в Кишиневе около 21 000 человек получили первую дозу сыворотки.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный во время разгрузки первой партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
Гречаная: РМ первой из ближнего зарубежья получила "Спутник V" в качестве гумпомощи
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. С 23 апреля началась вакцинация сотрудников правоохранительных органов. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (262)

По теме

Додон о доставке российского "Спутника V": друг познается в беде
Видео: как в Молдове встречали российскую вакцину "Спутник V"
Майя Санду: благодарим Россию за предоставленную вакцину "Спутник V"
Теги:
вакцина

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
В этом году цветение садов приходится на предпасхальные дни.
Фото: в цвету, как в пене - сады Молдовы примеряют наряд весны
Итоги недели в Молдове в одном видео: топ важный событий и заявлений
Итоги недели в одном видео: топ важных заявлений и событий в Молдове
Рейтинг стран мира по индексу счастья
Рейтинг стран мира по индексу счастья

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться