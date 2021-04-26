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Богослужения с учетом пандемии: как в Приднестровье намерены отметить Пасху

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (264)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210426/34528895/bogosluzheniya-s-uchetom-pandemii-kak-v-pridnestrove-namereny-otmetit-paskhu.html

На встрече лидер Приднестровья Вадим Красносельский и архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва обсудили все аспекты, связанные с предстоящими пасхальными праздниками.

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. Формат проведения богослужений с учетом продолжающейся пандемии обсудили на встрече лидер Приднестровья Вадим Красносельский и архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Об этом сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Необходим вариант, который позволит исполнить православные традиции и при этом не допустит массового распространения вируса", – подчеркнул приднестровский лидер.

Оптимальным собеседники посчитали проведение служб под открытым небом – в церковных дворах.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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"Ночные богослужения и сопровождающие их традиционные церемонии будут максимально сжаты, чтобы прихожане не испытывали дискомфорта от долгого пребывания на пока еще свежем ночном воздухе", – отметил Владыка Савва.

Он также сообщил о том, что священнослужители в большинстве своем с пониманием относятся к ситуации, осознавая ответственность за жизнь и здоровье граждан.

"Вынужденные ограничения и особая форма проведения праздничных служб призваны уберечь как прихожан, так и служителей церкви", – напомнил Красносельский.

Итоговое решение по организации богослужений в пасхальные праздники будет озвучено на заседании Оперштаба 29 апреля.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (264)

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Теги:
Пасха, Приднестровье

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