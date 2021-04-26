В зоопарке Кишинева родились два тигренка

В начале апреля в столичном зоологическом саду зарегистрировали и еще одно пополнение – у зебры родился жеребенок.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. В столичном зоопарке родились два тигренка. Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан на оперативном заседании примэрии.

Градоначальник подчеркнул, что, по словам специалистов, появление тигрят в зоопарках – явление чрезвычайно редкое, и поэтому по просьбе администрации предприятия доступ прессы к новорожденным тигрятам будет запрещен до тех пор, пока они не окрепнут.

"У нас в зоопарке родились два тигренка, один белый и один рыжий. Я сегодня говорил с директором зоопарка, и было решено пока не допускать к тигрятам представителей прессы. Пожалуйста, дайте неделю-другую, потому что тигрятам надо обеспечить все условия, чтобы сохранить их здоровье", – сказал Чебан.

В начале апреля в кишиневском зоопарке родилась маленькая зебра.

Кроме того, недавно в Кишинев из Харькова переехали африканские львы – три самки и самец. А в начале марта зоопарк в столице республики пополнился 31 питомцем. В город приехали лемуры, каракалы, сервалы, куницы, горные козлы, волки и обезьяны. Четыре из семи видов животных впервые попали в Молдову. Всех их привезли из зоопарков российских городов – Новосибирска и Хабаровска.

Всего в столичном зоологическом саду обитает более тысячи животных примерно 135 видов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova