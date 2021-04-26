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Тестирование на коронавирус

Что грозит тем, кто пересекает границу с поддельным тестом на COVID-19

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (266)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210426/34529516/chto-grozit-tem-kto-peresekaet-granitsu-s-poddelnym-testom-na-covid19.html

В Пограничной полиции отмечают, что при пересечении государственной границы по-прежнему выявляется большое количество подделок ПЦР-тестов.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Еще 60 человек с поддельными ПЦР-тестами на COVID-19 были выявлены Пограничной полицией Молдовы в течение недели. По указанным фактам начаты уголовные расследования.

"Нарушения были зарегистрированы при прохождении пограничного контроля в Скулянах, Криве, Костештах, Атаках, Тудоре и Паланке, а также в Международном аэропорту Кишинева", – пояснили в Погранполиции.

Во многих случаях люди оправдывают свои действия ограниченным временем для проведения теста в случае чрезвычайный необходимости пересечения границы, боязнью положительного исхода и невозможностью проезда, а также финансовыми проблемами.

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"Хотя аргументы разные, наказание для всех одинаковое – в случае доказательства совершения преступления нарушителям грозит штраф до 32 500 леев или лишение свободы на срок до двух лет", – пояснили в ведомстве.

Одним из правил, установленных во время пандемии при пересечении границы, для освобождения от меры самоизоляции человека является обязанность предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть выполнен не более чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует на общественном транспорте) или въезда на территорию Республики Молдова (для тех, кто путешествует на собственном транспорте).

Подтверждение необходимо представить на одном из языков – молдавском, английском, французском или русском. 72-часовой период будет исчисляться с момента взятия проб / проведения теста.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (266)

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Теги:
тесты, граница

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