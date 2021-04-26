Все для праздника: в Кишиневе разрешат работу пасхальных ярмарок

Адреса мест, где организуют продажу пасхальных продуктов, будут опубликованы на сайтах муниципалитета.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Во время пасхальных праздников во всех секторах муниципия Кишинев будут организованы ярмарки с соблюдением правил безопасности. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook примар столицы Ион Чебан.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кишинева разрешила выездную торговлю упакованными хлебобулочными продуктами в специально отведенных примэрией местах", – пояснил градоначальник. Как пройдет Пасха в Приднестровье и будут ли открыты кладбища на Радоницу

По словам примара, это решение принято для того, чтобы люди не толпились в магазинах.

Адреса в секторах города, где станут продавать пасхальные продукты, определят претуры. Затем их опубликуют на сайте муниципалитета.

Экономические агенты, которые будут участвовать в профильных ярмарках, обязаны соблюдать все правила по предотвращению распространения вируса COVID-19.

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