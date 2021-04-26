Все для праздника: в Кишиневе разрешат работу пасхальных ярмарок

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Во время пасхальных праздников во всех секторах муниципия Кишинев будут организованы ярмарки с соблюдением правил безопасности. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook примар столицы Ион Чебан.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кишинева разрешила выездную торговлю упакованными хлебобулочными продуктами в специально отведенных примэрией местах", – пояснил градоначальник.
По словам примара, это решение принято для того, чтобы люди не толпились в магазинах.
Адреса в секторах города, где станут продавать пасхальные продукты, определят претуры. Затем их опубликуют на сайте муниципалитета.
Экономические агенты, которые будут участвовать в профильных ярмарках, обязаны соблюдать все правила по предотвращению распространения вируса COVID-19.
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