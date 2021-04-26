Как в Молдове распределят вакцину "Спутник V" и кто сможет пройти вакцинацию

Российская вакцина, поступившая в Молдову в качестве гуманитарной помощи, будет распространяться по регионам в зависимости от числа желающих вакцинироваться.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V", которая 24 апреля поступила в Молдову в качестве гуманитарной помощи, будет пропорциональна распределена по регионам страны в зависимости от количества населения, имеющего право на вакцинацию.

"Это стандартная процедура, которая применяется в отношении всех вакцин, полученных в качестве помощи", — рассказала в радиостудии Sputnik Молдова Лаура Цуркан, эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья.

Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья". В субботу в республику доставили первую партию российской вакцины от коронавируса.

"По сравнению с другими странами у нас достаточно хорошие показатели вакцинации, хотя очевидно, что мы не на первом месте. Мы рады, что все больше и больше людей принимают решение пройти иммунизацию. У нас все еще есть люди, которые колеблются, но мы должны объяснить им, что вакцины прошли все необходимые процедуры,они безопасны и эффективны независимо от штамма", – сказала Нинель Ревенко, координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19.

В Молдове уже были вакцинированы 120 254 человека, из которых 108 760 – первой дозой препарата и 11 494 – второй. Более 60% вакцинированных – медицинские работники. Благодаря иммунизации уровень заболеваемости COVID-19 среди них снизился почти на 83%, сообщает Минздрав.

О вакцине

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и РФПИ объявили об эффективности "Спутника V" на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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В Молдове о регистрации российского препарата сообщили 26 февраля.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm. Уже 17 апреля в республику поступили две партии вакцины AstraZeneca – 48 000 доз через платформу COVAX и 132 000 доз от Румынии.

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Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи, из которых 62 000 доз будут распределены в Приднестровье. Первая партия доставлена в Молдову 24 апреля. А 16 апреля члены Национального координационного комитета иммунизации от COVID-19 решили запросить коммерческое предложение у производителя вакцины "Спутник V", Фонда прямых инвестиций Российской Федерации на закупку 700 000 доз этого препарата.

Также принято решение о том, чтобы закупить 100 000 доз вакцины от COVID-19 типа CoronaVac в рамках процедуры заключения прямого контракта.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. С 23 апреля началась вакцинация сотрудников правоохранительных органов. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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