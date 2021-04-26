Железнодорожники снова объявили забастовку: они не получают зарплату

Работники железнодорожных узлов Окница, Бельцы, Бендеры и Басарабяска объявили забастовку из-за того, что не получили причитающуюся им зарплату.

КИШИНЕВ, 26 апреля - Sputnik. Железнодорожные узлы Окница, Бельцы, Бендеры и Басарабяска в понедельник, 26 апреля, больше не работают – сотрудники объявили забастовку. Информацию Sputnik подтвердил председатель профкома Окницкой железной дороги Дмитрий Фесюк.

"Люди голодают. Как мы можем сопротивляться? Нам нечего есть, нечего надеть. У нас даже нет денег, чтобы купить семена и засеять их в землю. Я мирно протестовал. Мы не пойдем на работу, пока они не выплатят нам причитающуюся зарплату", – заявил Дмитрий Фесюк для Sputnik Молдова.

Железнодорожники утверждают, что предприятие ЖДМ выплатило им зарплату только за декабрь, а остальная задолженность все еще не погашена.

Общий долг компании составляет почти 800 миллионов леев, из которых более 170 миллионов – задолженность по заработной плате сотрудников.

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Специальная комиссия, созданная парламентом, установила, что не менее 1,5 миллиарда леев были похищены на Железной дороге Молдовы в течение десяти лет.

По словам председателя комиссии, депутата-социалиста Олега Липского, предприятие дошло до плачевного состояния, и виной тому – плохой менеджмент.

Всего за два года компания потеряла почти 23 миллиона леев из-за краж и нерационального использования дизельного топлива. В то же время за десять лет 64 миллиона леев было выделено на проекты, которые не приносят прибыли предприятию и не были завершены. Липский утверждает, что эти деньги выброшены на ветер.

Согласно представленному отчету, в 2015 году одной юридической фирме было предложено 203 тысячи леев за услуги, притом что у компании есть девять юристов, и это вызвало подозрения, сказал депутат Липский. Председатель следственной комиссии также заявил, что за десять лет на сомнительные платежи потрачено более миллиона леев. Неправильное ценообразование нанесло компании ущерб еще на 168 миллионов леев.

Члены парламентской комиссии также установили, что 25 миллионов было выделено на заграждения, которые должны были установить на железной дороге, но до сегодняшнего дня такие работы не проводились. Липский отметил, что пять локомотивов отремонтированы без проекта, без технико-экономического обоснования, а три из них сейчас "стоят под забором", добавил депутат.

На IT-контракты, которые не завершены, выделялось 12 миллионов леев. В то же время были приобретены две машины на сумму почти миллион евро, чтобы установить шпалы и облегчить рабочую нагрузку. Поскольку не нашлось квалифицированных кадров, знающих, как работать с этими машинами, теперь они в простое. Липский также уточнил, что в отчете содержится информация о том, что компания выплатила штрафные санкции за взятые кредиты в размере десяти миллионов леев.

Многие запчасти были закуплены по завышенным ценам, из-за чего компания потеряла еще 330 миллионов леев. А 32 миллиона леев были потеряны из-за перевозки пассажиров без билетов.

Липский отметил, что цифра в 1,5 миллиарда леев является "оптимистической" и что на самом деле украденная сумма будет еще больше. По словам депутата, виновные в том, что госпредприятие оказалось в плачевном состоянии, должны быть привлечены к ответственности.

"В отчете, я считаю, мы привлекаем внимание к этой проблеме. Меня трогает эта проблема. Я разговариваю с людьми, которые работают на железной дороге, они обращаются ко мне практически каждый день, и это очень болезненно (...) Мы должны сохранить эту отрасль, сохранить железнодорожную транспортную ветку, но мы каждый день теряем эту отрасль и можем полностью ее потерять", – отметил Липский.

Депутаты предложили правительству принять срочные меры по совершенствованию управления предприятием и оптимизации расходов.

Липский уточнил, что ранее по ситуации в ЖДМ было возбуждено 44 уголовных дела, но 80% из них закрыто. Депутат призвал прокуратуру повторно изучить эти файлы, чтобы выявить все неясности, связанные с менеджментом компании.

В начале марта сотрудники нескольких железнодорожных узлов вышли на акции протеста. В отчаянии они сказали, что готовы блокировать железнодорожное движение в стране.

Ранее несколько депутатов заявили, что ЖДМ может обанкротиться и государственные органы должны вмешаться, чтобы спасти это стратегически важное предприятие.

На государственном предприятии ЖДМ работает около 6500 сотрудников.

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