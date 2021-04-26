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Акция Диктант Победы

В Молдове пройдет Международная акция "Диктант Победы"

© Sputnik / Анна Горбан
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210426/34532994/otkryta-registratsiya-dlya-zhelayuschikh-uchastvovat-v-diktante-pobedy.html

Регистрация на Международную историческую акцию является свободной и бесплатной. В Молдове диктант будет проходить в режиме онлайн.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы" состоится 29 апреля в 14.00. Участникам просветительской викторины будет предложено за 45 минут ответить на 25 вопросов о датах, военной географии, исторических личностях и о Великой Победе.

Международная историческая акция «Диктант Победы»
© Sputnik
Международная историческая акция «Диктант Победы»

С учетом сложной эпидемиологической ситуации на территории Республики Молдова диктант будет проходить в режиме онлайн.

В Молдове прошла акция Диктант Победы.
© Sputnik / Анна Горбан
Знать, чтобы помнить: в Молдове прошла международная акция "Диктант Победы"

Стать участником акции можно, зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении "Диктант Победы". Участие в международной акции является добровольным и бесплатным.

Для подготовки к викторине на сайте опубликованы тесты прошлых лет, историческая информация, необходимые видеоинструкции. По завершении теста каждый участник получит электронный сертификат с указанием фамилии, имени, отчества и количества набранных баллов.

В 2020 году в акции приняли участие 85 регионов России, 76 стран по всему миру, было открыто 11 тысяч площадок. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается, и акция становится все более масштабной.

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