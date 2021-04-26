Российский вирусолог - о подготовке к прививке: немного молдавского вина не навредит

На вопросы Sputnik Молдова о том, как подготовиться к прививке "Спутником V", ответил вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. По словам иммунолога, сильное алкогольное опьянение накануне вакцинации, безусловно, скажется на эффективности вакцины, но алкоголь в небольших дозах, употребленный перед прививкой, не навредит.

"Никакой специальной подготовки не требуется. Что касается выпивки. Если выпить полстаканчика хорошего молдавского вина, никакого вреда не будет. Если напиваться пьяными, то, конечно, это скажется. Да и приходить и дышать в лицо врачу или медсестре, которая делает прививку, нежелательно. Такого, чтобы алкоголь как-то сильно мешал, этого нет. Только в том случае, если вы непропорционально много потребляете", — заявил специалист.

По словам Альтштейна, препарат "Спутник V" прошел официальные клинические испытания, первую, вторую и третью фазу и доказал свою высокую эффективность.

"Третья фаза делается следующим образом: берется несколько десятков тысяч человек, создается группа плацебо. Там примерно пять тысяч человек, это люди, которые не получили вакцину, потом около 20 тысяч людей, которые вакцину получили. Там, внутри этой группы, сравнивается заболеваемость на протяжении нескольких месяцев. Она (вакцина — ред.) дала очень хорошие результаты. Эти испытания — главный способ определить эффективность", — рассказал российский вирусолог.

По словам Альштейна, нет у вакцины и особых побочных эффектов.

"О побочных эффектах вакцины "Спутник V" не сообщается. Если ориентироваться на AstraZeneca или Jonson & Jonson, то это не такие уж сильные побочные эффекты и их не так много. Там были приостановки использования, но потом их разрешали. Вакцина "Спутник V" такого же типа. Производитель говорит, что она более очищена. Не было сообщений о побочных эффектах. Но повышение температуры и плохое самочувствие на несколько дней — это возможно. У пожилых побочные эффекты меньше", — подчеркнул иммунолог.

О вакцине

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и РФПИ объявили об эффективности "Спутника V" на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Как ранее отметил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm. Уже 17 апреля в республику поступили две партии вакцины AstraZeneca – 48 000 доз через платформу COVAX и 132 000 доз от Румынии.

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Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи, из которых 62 000 доз будут распределены в Приднестровье. Первая партия доставлена в Молдову 24 апреля. А 16 апреля члены Национального координационного комитета иммунизации от COVID-19 решили запросить коммерческое предложение у производителя вакцины "Спутник V", Фонда прямых инвестиций Российской Федерации на закупку 700 000 доз этого препарата.

Также принято решение о том, чтобы закупить 100 000 доз вакцины от COVID-19 типа CoronaVac в рамках процедуры заключения прямого контракта.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. С 23 апреля началась вакцинация сотрудников правоохранительных органов. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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