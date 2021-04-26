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Минздрав: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210426/34537585/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 246 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

За 24 часа зафиксирован один случай "импорта" инфекции из Румынии.

Общее число случаев заражения в стране достигло 249 385.

За минувшие сутки проведено 2929 тестов.

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Вакцина Спутник Лайт.
© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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В крайне тяжелом состоянии находятся 226 пациентов (из них 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровело 529 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 237 934.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 15 летальный исходов, а общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 5745 человек. 

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Действующие ограничения продлены на весь срок режима ЧП

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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