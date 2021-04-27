COVID-19: Как обстоят дела в больницах страны

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. По словам госсекретаря Игоря Курова, эпидемическая ситуация имеет положительную динамику и количество новых случаев заражения постоянно сокращается. Хорошая ситуация также и в больничном секторе. Количество госпитализированных пациентов уменьшилось на 50%.
"На национальном уровне у нас 2261 госпитализированный пациент, по сравнению с предыдущими неделями, когда было более 4000 человек. У нас 222 пациента с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания, а также 41 — интубирован", — рассказал Куров.
По словам чиновника, Минздрав оценивает все возможности больничной системы для возможного увеличения количества коек в реанимации, в случае возможного увеличения количества серьезных и тяжелых случаев.
Напомним, что 26 апреля было подтверждено 246 случаев COVID-19, проведено 2929 тестов, из них 1558 – экспресс-тестов. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 249 385.
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