07:40 27 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.93
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Медик

COVID-19: Как обстоят дела в больницах страны

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/0f/34391508.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210427/34539802/COVID-19-Kak-obstoyat-dela-v-bolnitsakh-strany.html

В интервью Sputnik Moldova госсекретарь Минздрава Игорь Куров рассказал о том, какова ситуация в больницах страны более чем через год после начала пандемии.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. По словам госсекретаря Игоря Курова, эпидемическая ситуация имеет положительную динамику и количество новых случаев заражения постоянно сокращается. Хорошая ситуация также и в больничном секторе. Количество госпитализированных пациентов уменьшилось на 50%.

"На национальном уровне у нас 2261 госпитализированный пациент, по сравнению с предыдущими неделями, когда было более 4000 человек. У нас 222 пациента с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания, а также 41 — интубирован", — рассказал Куров.

По словам чиновника, Минздрав оценивает все возможности больничной системы для возможного увеличения количества коек в реанимации, в случае возможного увеличения количества серьезных и тяжелых случаев.

Очередь за вакциной в больнице Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
Эпидситуация в Кишиневе улучшается уже пять недель, заявил мэр столицы
Еще несколько медучреждений были оснащены необходимым медицинским оборудованием. ВОЗ пожертвовала Молдове 300 кислородных концентраторов, также скоро поступят аппараты искусственной вентиляции легких для пациентов, серьезно пострадавших от COVID-19. Куров заверил, что все отделения интенсивной терапии в стране имеют возможность оказывать помощь тяжелобольным, а оснащенность палат в районных учреждениях ничем не отличается от кишиневских.

Напомним, что 26 апреля было подтверждено 246 случаев COVID-19, проведено 2929 тестов, из них 1558 – экспресс-тестов. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 249 385.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове заражение медработников коронавирусом значительно снизилось
Ученые определили, как коронавирус поражает мозг
Врач дал совет, как избавить ребенка от осложнений после коронавируса

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
В этом году цветение садов приходится на предпасхальные дни.
Фото: в цвету, как в пене - сады Молдовы примеряют наряд весны
Запуск российской противоракеты в Казахстане: подтвердила ли она свои характеристики?
Видео: "быстрее пули" – запуск российской противоракеты в Казахстане
Рейтинг стран мира по индексу счастья
Рейтинг стран мира по индексу счастья

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться