COVID-19: Как обстоят дела в больницах страны

В интервью Sputnik Moldova госсекретарь Минздрава Игорь Куров рассказал о том, какова ситуация в больницах страны более чем через год после начала пандемии.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. По словам госсекретаря Игоря Курова, эпидемическая ситуация имеет положительную динамику и количество новых случаев заражения постоянно сокращается. Хорошая ситуация также и в больничном секторе. Количество госпитализированных пациентов уменьшилось на 50%.

"На национальном уровне у нас 2261 госпитализированный пациент, по сравнению с предыдущими неделями, когда было более 4000 человек. У нас 222 пациента с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания, а также 41 — интубирован", — рассказал Куров.

По словам чиновника, Минздрав оценивает все возможности больничной системы для возможного увеличения количества коек в реанимации, в случае возможного увеличения количества серьезных и тяжелых случаев.

Еще несколько медучреждений были оснащены необходимым медицинским оборудованием. ВОЗ пожертвовала Молдове 300 кислородных концентраторов, также скоро поступят аппараты искусственной вентиляции легких для пациентов, серьезно пострадавших от COVID-19. Куров заверил, что все отделения интенсивной терапии в стране имеют возможность оказывать помощь тяжелобольным, а оснащенность палат в районных учреждениях ничем не отличается от кишиневских.

Напомним, что 26 апреля было подтверждено 246 случаев COVID-19, проведено 2929 тестов, из них 1558 – экспресс-тестов. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 249 385.

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