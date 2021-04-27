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Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная

В Молдову прибыла вакцина из Китая — первая партия гуманитарной помощи

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (269)
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В аэропорту китайскую вакцину встречала спикер парламента Зинаида Гречаная, президент также опубликовала благодарность за помощь КНР нашей стране.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В Молдову во вторник прибыла партия вакцины против коронавируса, которая предоставлена в качестве гуманитарной помощи правительством Китайской Народной Республики.

В аэропорту Кишинева вакцину встречали спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная и посол КНР в Молдове Чжан Инхун.

Прибытие вакцины приветствовала и президент Молдовы Майя Санду.

"Партия вакцины Sinopharm передана нам Китайской Народной Республикой. Отрадно, что в этот период наша страна получает больше партий вакцины. Мы благодарны Китаю за это важное пожертвование", — написала глава государства в Facebook.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm. Уже 17 апреля в республику поступили две партии вакцины AstraZeneca – 48 000 доз через платформу COVAX и 132 000 доз от Румынии.

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Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи, из которых 62 000 доз будут распределены в Приднестровье. Первая партия доставлена в Молдову 24 апреля. А 16 апреля члены Национального координационного комитета иммунизации от COVID-19 решили запросить коммерческое предложение у производителя вакцины "Спутник V", Фонда прямых инвестиций Российской Федерации на закупку 700 000 доз этого препарата.

Также принято решение о том, чтобы закупить 100 000 доз вакцины от COVID-19 типа CoronaVac в рамках процедуры заключения прямого контракта.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Спецборт МЧС России с вакциной Спутник V приземлился в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. С 23 апреля началась вакцинация сотрудников правоохранительных органов. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (269)

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Теги:
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