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Домника Маноле

На заседании КС отклонили запрос парламента об отводе судьи Домники Маноле

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210427/34541635/na-zasedanii-ks-otklonili-zapros-parlamenta-ob-otvode-sudi-domniki-manole.html

Судьи решили, что участие председателя КС в заседании не нарушает процедуры рассмотрения запроса депутатов относительно отзыва ее мандата.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. На заседании Конституционного суда составом из пяти судей КС во вторник был отклонен запрос об отстранении Домники Маноле от участия в заседании как заинтересованного лица.

Запрос об отводе судьи был подан представителем парламента Лилианом Енчу. 

LIVE: CC examinează constituționalitatea revocării mandatului Domnicăi Manole
© Video: YouTube / Curtea Constituțională
LIVE: КС рассматривает конституционность отзыва мандата Маноле

Таким образом, Домника Маноле, которая является также председателем КС, продолжила участвовать в рассмотрении вопроса о конституционности решения парламента об аннулировании ее назначения на пост судьи КС.

Политический кризис после решений парламента в отношении КС

Парламент Молдовы 23 апреля принял большинством голосов "Декларацию о захваченном характере Конституционного суда". В тексте документа говорится, что высший законодательный орган не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата от Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

У здания Конституционного суда снова собрались манифестанты
© Sputnik
LIVE: У здания Конституционного суда снова собрались манифестанты

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашку.

Перед зданием КС прошел протест в "защиту Конституционного суда". Акция была организована депутатами от PAS. К протесту присоединились представители ряда политформирований, в числе которых DA, "Наша партия".

Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые в пятницу в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о новом назначении судьи Конституционного суда.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге в пятницу по итогам заседания Совбеза.

Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

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Теги:
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