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Молоток судьи

Борис Лупашко попросил парламент аннулировать его назначение на пост судьи КС

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210427/34541846/boris-lupashko-poprosil-parlament-annulirovat-ego-naznachenie-na-post-sudi-ks.html

Назначенный решением парламента на пост судьи Конституционного суда экс-прокурор подал заявление, в котором отказался от должности. Об этом сообщил молдавский депутат.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Адвокат, экс-прокурор Борис Лупашко, который 23 апреля был назначен постановлением парламента на пост судьи Конституционного суда, написал заявление, в котором попросил аннулировать решение о его назначении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат-социалист Богдан Цырдя.

В заявлении, фото которого публикуется в соцсетях, Лупашку сообщает, что пошел на этот шаг, чтобы "успокоить общественность".

Богдан Цырдя предположил, что это решение экс-прокурор принял под давлением иностранных посольств, которые в последние дни опубликовали ряд заявлений с осуждением решений парламента относительно Конституционного суда.

Политический кризис после решений парламента в отношении КС

Парламент Молдовы 23 апреля принял большинством голосов "Декларацию о захваченном характере Конституционного суда". В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата от Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

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© REUTERS / Gleb Garanich
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Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашку.

Перед зданием КС прошел протест в "защиту Конституционного суда". Акция была организована депутатами от PAS. К протесту присоединились представители ряда политформирований, в числе которых DA, "Наша партия".

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые 23 апреля в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения высшего законодательного органа от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о новом назначении судьи Конституционного суда.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге в пятницу по итогам заседания Совбеза.

Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

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Теги:
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