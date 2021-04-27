Руководители Молдовы поздравили граждан с Днем Государственного флага

В Молдове 27 апреля официально отмечают День Государственного флага. Именно в этот день в 1990 году в Молдове был утвержден сине-желто-красный триколор в качестве государственного флага.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила по случаю знаменательной даты, что День Государственного флага — это "хорошая возможность поразмышлять о наших ценностях и сформировать общее будущее, которое мы хотим построить в этой стране".

"Стремление жить мирно и работать на общее благо объединяет граждан страны, независимо от политических предпочтений, этнической или религиозной принадлежности, разговорного языка", – написала глава государства на своей странице в Facebook.

Председатель парламента Зинаида Гречаная также опубликовала поздравление с Днем Государственного флага. В своем обращении спикер подчеркнула важность патриотического воспитания для формирования поколения молодых людей, уверенных в перспективах нашего государства и желающих внести свой вклад в его процветание.

"Поздравляю всех граждан с этим праздником и призываю их гордиться символами государства, где бы они ни находились, и величием нашего флага", – говорится в поздравлении председателя парламента.

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой также призвал всех граждан Молдовы в стране и диаспору "должным образом чтить этот национальный символ". По словам и. о. главы кабмина, государственный флаг, вывешенный на фасадах общественных зданий в Молдове или в штаб-квартирах международных организаций, "остается синонимом нашей свободы, открытости, сотрудничества и сохранения как народа".

Государственный флаг Республики Молдова был принят в 1990 году по решению парламента. В апреле 2010 года депутаты проголосовали за объявление 27 апреля Днем Государственного флага. В этот день также отмечается День Государственного герба.

© Sputnik Флаг Республики Молдова

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