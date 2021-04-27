13:31 27 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.93
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Флаг Молдовы

Руководители Молдовы поздравили граждан с Днем Государственного флага

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
4010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/03/32745826.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210427/34543040/rukovoditeli-moldovy-pozdravili-grazhdan-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga.html

В Молдове 27 апреля официально отмечают День Государственного флага. Именно в этот день в 1990 году в Молдове был утвержден сине-желто-красный триколор в качестве государственного флага.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила по случаю знаменательной даты, что День Государственного флага — это "хорошая возможность поразмышлять о наших ценностях и сформировать общее будущее, которое мы хотим построить в этой стране".

"Стремление жить мирно и работать на общее благо объединяет граждан страны, независимо от политических предпочтений, этнической или религиозной принадлежности, разговорного языка", – написала глава государства на своей странице в Facebook.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
День флага в Молдове и почему он оказался "румынским"

Председатель парламента Зинаида Гречаная также опубликовала поздравление с Днем Государственного флага. В своем обращении спикер подчеркнула важность патриотического воспитания для формирования поколения молодых людей, уверенных в перспективах нашего государства и желающих внести свой вклад в его процветание.

"Поздравляю всех граждан с этим праздником и призываю их гордиться символами государства, где бы они ни находились, и величием нашего флага", – говорится в поздравлении председателя парламента.

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой также призвал всех граждан Молдовы в стране и диаспору "должным образом чтить этот национальный символ". По словам и. о. главы кабмина, государственный флаг, вывешенный на фасадах общественных зданий в Молдове или в штаб-квартирах международных организаций, "остается синонимом нашей свободы, открытости, сотрудничества и сохранения как народа".

Государственный флаг Республики Молдова был принят в 1990 году по решению парламента. В апреле 2010 года депутаты проголосовали за объявление 27 апреля Днем Государственного флага. В этот день также отмечается День Государственного герба.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik
Флаг Республики Молдова

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Санкт-Петербурге проходят мероприятия в рамках дней Республики Молдова
Теги:
флаг Молдовы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
В этом году цветение садов приходится на предпасхальные дни.
Фото: в цвету, как в пене - сады Молдовы примеряют наряд весны
Запуск российской противоракеты в Казахстане: подтвердила ли она свои характеристики?
Видео: "быстрее пули" – запуск российской противоракеты в Казахстане
Флаг Республики Молдова
Что представляет собой флаг Республики Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться