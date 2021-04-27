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Крупногабаритный транспорт. Архивное фото

Жители Паркан избавились от грохота езды грузовиков: открыта объездная трасса

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210427/34543412/zhiteli-parkan-izbavilis-ot-grokhota-ezdy-gruzovikov-otkryta-obezdnaya-trassa.html

Большегрузы теперь снова могут двигаться по огибающей населенный пункт автодороге, не мешая местным жителям.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. В населенном пункте Приднестровья Парканах открыли объездную дорогу. Грузовые машины общей массой свыше 12 тонн опять могут передвигаться по объездной автодороге Спея – Бычок – Парканы.

"Дорожное полотно привели в порядок, сделали ремонт. Ограничивающие движение по объездной знаки при въезде в село Парканы со стороны Тирасполя, Бендер и села Бычок Григориопольского района демонтировали", – пояснили в пресс-центре МВД Приднестровья.
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В правоохранительном ведомстве добавили, что пока объездная трасса была на ремонте, большегрузы проезжали через село. Это мешало жителям, чьи дома расположены вдоль дороги. Грузовые автомобили создавали много шума и разрушали дорожное полотно.

После ремонта по объездной дороге пустили грузовики и спецтехнику, работающую в карьерах на окраине села. В Парканы грузовому транспорту массой свыше 12 тонн въезд запрещен.

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Теги:
дорога, Парканы, Приднестровье

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