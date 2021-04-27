Жители Паркан избавились от грохота езды грузовиков: открыта объездная трасса

Большегрузы теперь снова могут двигаться по огибающей населенный пункт автодороге, не мешая местным жителям.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. В населенном пункте Приднестровья Парканах открыли объездную дорогу. Грузовые машины общей массой свыше 12 тонн опять могут передвигаться по объездной автодороге Спея – Бычок – Парканы.

"Дорожное полотно привели в порядок, сделали ремонт. Ограничивающие движение по объездной знаки при въезде в село Парканы со стороны Тирасполя, Бендер и села Бычок Григориопольского района демонтировали", – пояснили в пресс-центре МВД Приднестровья. © Sputnik / Mihai Caraus Кожокару: почему многие водители в Молдове стали агрессивными автохамами

В правоохранительном ведомстве добавили, что пока объездная трасса была на ремонте, большегрузы проезжали через село. Это мешало жителям, чьи дома расположены вдоль дороги. Грузовые автомобили создавали много шума и разрушали дорожное полотно.

После ремонта по объездной дороге пустили грузовики и спецтехнику, работающую в карьерах на окраине села. В Парканы грузовому транспорту массой свыше 12 тонн въезд запрещен.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova