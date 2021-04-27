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Посольство Российской Федерации

Посольство России поздравило Молдову с Днем Государственного флага

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210427/34544781/posolstvo-rossii-pozdravilo-moldovu-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga.html

Дипломатическое представительство Российской Федерации опубликовало поздравительное сообщение в связи с тем, что Молдова отмечает важную для республики дату.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Посольство России в Молдове поздравило жителей республики с Днем государственного флага Молдовы.

Steag Флаг Молдовы
© Sputnik / Евгений Панасенко
Steag Флаг Молдовы

На официальной странице посольства России в социальной сети опубликовано торжественное поздравление.

"Поздравляем с Днем Государственного флага Республики Молдова", – обратилось посольство России к жителям нашей страны.

Государственный флаг Республики Молдова был принят в 1990 году по решению парламента. В апреле 2010 года депутаты проголосовали за объявление 27 апреля Днем Государственного флага. В этот день также отмечается День Государственного герба.

Государственный флаг Молдовы является одним из главных официальных символов суверенитета и независимости республики. Он представляет собой прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 1:2, состоящее из трех равных цветных полос. Полосы расположены вертикально в следующей последовательности от древка: синяя, желтая, красная. В середине желтой полосы изображен государственный герб Республики Молдова, ширина которого составляет 1/5 длины флага.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik
Флаг Республики Молдова

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Теги:
государственный флаг, Посольство России в Молдове

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