КС признал неконституционным закон о переходе СИБ под контроль парламента

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Конституционный суд на заседании во вторник признал не соответствующим Высшему закону принятый парламентом закон о переходе Службы информации и безопасности под контроль парламента. Решение зачитала глава КС Домника Маноле.

Ранее, в декабре 2020 года, судьи КС в срочном порядке приостановили действие законов о передаче СИБ в ведение законодательного органа. Законопроект обжаловал в КС депутат партии "Действие и солидарность" Сержиу Литвиненко. В обосновании своего обращения депутат сослался на то, что сфера национальной безопасности по Конституции относится к прерогативам президента, а также указал на многочисленные нарушения процедуры принятия нормативного акта.

Свое обращение Литвиненко направил в Конституционный суд 4 декабря, на следующий день после голосования в парламенте. Спустя три дня, так и не получив подтверждения о принятии данного закона и окончательного варианта текста документа, КС, руководствуясь информацией, опубликованной на сайте парламента, приостановил действие еще не вступившего в силу закона до вынесения окончательного решения о его конституционности.

Решение судей о принятии к рассмотрению жалобы на еще не вступивший в силу закон основывалось на практике их предшественников. В 2014 году Конституционный суд, давая толкование статей Конституции о собственных полномочиях, постановил, что вправе рассматривать в том числе законы, еще не вступившие в силу.

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