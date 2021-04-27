КС признал неконституционным закон о переходе СИБ под контроль парламента

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Конституционный суд на заседании во вторник признал не соответствующим Высшему закону принятый парламентом закон о переходе Службы информации и безопасности под контроль парламента. Решение зачитала глава КС Домника Маноле.
Свое обращение Литвиненко направил в Конституционный суд 4 декабря, на следующий день после голосования в парламенте. Спустя три дня, так и не получив подтверждения о принятии данного закона и окончательного варианта текста документа, КС, руководствуясь информацией, опубликованной на сайте парламента, приостановил действие еще не вступившего в силу закона до вынесения окончательного решения о его конституционности.
Решение судей о принятии к рассмотрению жалобы на еще не вступивший в силу закон основывалось на практике их предшественников. В 2014 году Конституционный суд, давая толкование статей Конституции о собственных полномочиях, постановил, что вправе рассматривать в том числе законы, еще не вступившие в силу.
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