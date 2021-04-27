Конкурс "России верные сыны" в Приднестровье: в пандемию участников больше

Конкурс проходит уже восьмой год, каждый раз количество участников в нем расширяется. А в пандемию интерес к нему вырос еще больше.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. В Приднестровье стартовал Республиканский конкурс творческих работ "России верные сыны", который проводится уже в восьмой раз Союзом русских общин Приднестровья при поддержке представительства Россотрудничества и посольства России в РМ.

Как рассказала корреспонденту Sputnik председатель союза Виорика Кохтарева, в 2020 году, когда были введены карантинные меры из-за пандемии, в конкурсе участвовало даже больше школьников и студентов, чем в прежние годы.

"Скучно детям на дистанционке. Да и учителя соскучились по мероприятиям. Так что ждем работы. Темы подобрали специально так, чтоб было интересно всем – от самых маленьких до студентов", – рассказала Кохтарева, пригласив к участию в конкурсе в 2021 году.

За годы существования конкурс приобрел популярность в регионе. С каждым годом все больше образовательных учреждений, все больше школьников и студентов принимают в нем участие.

"И работы стали интереснее. Все уже поняли, что жюри серьезное и отсеивает скопированные из интернета рефераты. Если первое время больше городские школы участвовали, то сейчас много и сельских. И это очень хорошо. Суворовцы появились и кадеты, техникумы тоже участвуют", – поделилась Кохтарева.

У конкурса есть и многолетние поклонники – некоторые ребята уже не первый год становятся его участниками, оттачивая навыки своего мастерства изложения, а также глубокого погружения в тему. Среди адептов конкурса есть и учителя, которые из года в год готовят своих подопечных для участия в этом творческом состязании. Получить диплом и приз конкурса приятно и почетно и для учащегося, и для педагога.

"В пандемию принимаем творческие работы на почту в электронном виде. Награждать будем тоже не всех сразу, а по общинам", - уточнила руководитель Союза русских общин.

На конкурсе для каждой возрастной категории предложены свои темы для исследования. Для дошкольников и младших школьников (1-4 класс) предлагается создать рисунок на тему "Защитник Земли Русской" к 800-летию Александра Невского. Об этом же поразмыслить – в конкурсе письменных творческих работ для учащихся 5-8 классов.

Для старших школьников (9-11 класс) и студентов ест выбор из двух тем: "Если хочешь победить весь мир, победи себя" к 200-летию Ф. М. Достоевского и "Рукописи не горят" к 130-летию М. А. Булгакова.

Творческие работы принимаются до 6 июня. Финал конкурса и награждение призеров состоятся в День молодежи России 27 июня.

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