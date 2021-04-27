COVID в Молдове: сколько школ и детсадов закрыты на карантин

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В Молдове три общеобразовательных учреждения и 37 классов закрыты на карантин и работают в дистанционном режиме. Такую информацию представили в Министерстве образования, культуры и исследований республики во вторник.

Согласно последним данным, на 26 апреля в результате решений территориальных комиссий общественного здоровья и местных специализированных органов в области образования:

64 общеобразовательных учреждения работают исключительно в онлайн-режиме;

в 198 школах действует программа обучения с физическим присутствием учащихся начальных классов, а также 50% от общего количества учеников выпускных классов;

в 346 заведениях образовательный процесс осуществляется с физическим присутствием учащихся начальных и выпускных классов;

633 школы работают с физическим присутствием детей и строгим соблюдением норм по предотвращению распространения COVID-19.

Как сообщили в Минобразования, в начальных, гимназических и лицейских классах число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 126 человек, а 1239 школьников находятся на самоизоляции. Что касается преподавательского состава, то положительный тест на коронавирус оказался у 103 педагогов, 89 находятся на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус подтвердился у 51 человека, еще 28 помещены на самоизоляцию.

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Ситуация в детсадах

Как уточнили в Минобразования, 12 детских садов и 46 групп находятся на карантине.

Сообщается, что вирус подтвердился у 16 детей, 65 дидактических кадров и 61 работника вспомогательного персонала. На самоизоляции находятся 1188 несовершеннолетних, 104 воспитателя и 108 сотрудников вспомогательного персонала.

Ситуация в профтехучилищах и вузах

Что касается профтехучилищ, то за 19-23 апреля вирус подтвердился у пятерых учащихся, троих преподавателей и семерых членов персонала заведений.

За аналогичный период COVID-19 выявили у одного студента вуза, троих преподавателей и двоих работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находятся двое педагогов высших учебных заведений.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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