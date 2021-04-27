Шокирующее заявление Шора о деле по "краже миллиарда"

Итоги большой пресс-конференции лидера Партии "Шор", которая проходила в онлайн-режиме: о чем заявил Илан Шор и как это комментируют эксперты.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Бизнесмен Илан Шор, который возглавляет одноименную партию, заявил, что акционеры трех ликвидированных банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) готовы направить деньги в государственный бюджет, а затем взыскивать их с настоящих бенефициаров "кражи миллиарда". Об этом он объявил на пресс-конференции, которая прошла во вторник в онлайн-формате.

"Акционеры готовы вернуть сумму, которую мне приписывают, и добиться возврата денег от настоящих бенефициаров аферы", – сказал политик.

При этом лидер Партии "Шор" не стал называть имя реальных бенефициаров "кражи миллиарда".

Он уточнил, что готов явиться в суд и дать важные показания, как только будет отменено незаконное решение о его аресте.

Как отметил Шор, вопрос "кражи миллиарда" последние годы был предметом исключительно политических дебатов, цель которых заключалась не в установлении истины, а в получении политических дивидендов. По его мнению, общество, наконец, поняло, что банки разграбили задолго до 2014 года, а "государственные гарантии, выделенные незаконно, разбазарили чиновники Национального банка и Комитета финансовой стабильности".

"Никто из нас, акционеров и менеджмента банков, не имел никакого отношения к государственным деньгам. Мы их не получали и не тратили. Более того, на момент отстранения нас от управления все три банка обладали существенными активами, которые у нас фактически экспроприировали. И в ближайшее время мы подаем гражданские и уголовные заявления о причинении ущерба акционерам", – сказал политик.

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Он пояснил, что акционеры готовы направить деньги в государственный бюджет, а затем взыскивать их с настоящих бенефициаров кражи.

"Несмотря на то, что я не являюсь бенефициаром украденных средств и доказал это, я готов способствовать возврату суммы, в отношении которой ко мне у правоохранительных органов и суда есть юридические претензии. Я готов гарантировать исполнение выплаты этих финансовых средств", – отметил Шор.

Он усомнился в том, что прокуроры хотят объективно расследовать банковскую аферу.

"Я не понимаю позицию Генеральной прокуратуры, которая намеренно ограничивает мое право участвовать в судебных заседаниях, требуя моего ареста. Вижу свою задачу в помощи прокуратуре в расследовании, в сообщении новой чрезвычайно важной информации", – сказал Шор.

Как отметил политик, он не хочет признавать, что прокуратура боится его присутствия и информации, которую он может предоставить.

Шор попросил Национальный банк и Минфин начать диалог как с ним, так и с его адвокатами по вопросу возмещения ущерба, нанесенного банкам и государству. Он отметил, что намерен добиться возврата денег от реальных бенефициаров аферы, какие бы посты они не занимали тогда и сейчас.

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Слова Шора "абсурдны и имеют электоральный характер"

Заявление Илана Шора о том, что он может способствовать возврату денег, которых лишилась Молдова после "кражи миллиарда", абсурдно, считает экономический эксперт Виорел Гырбу. По мнению аналитика, политик не найдет на это средств ни из собственного кармана, ни за счет банков, которые он представляет.

"В качестве кого Илан Шор будет возвращать эти деньги? Подозреваемого? Спонсора? Кредитора? Банки кредитуют, а не предоставляют гранты. То есть Илан Шор предлагает, чтобы Молдова взяла кредит в банках, которые он представляет", – отметил Гырбу.

По мнению экономиста, Шор создает конфуз и спекулирует на подобных заявлениях.

"Мы находимся на пороге избирательной кампании и каждый политический деятель выступает со все более странными заявлениями и идеями", – сказал Гырбу.

На вопрос о том, может ли Шор покрыть расходы из "кражи миллиарда" из своих собственных денежных средств, Гырбу ответил, что это невозможно.

"Как это сделать? Отдать деньги Минфину, а министерству вернуть их Нацбанку, чтобы закрыть этот кредит?" – задался вопросом Шор.

Эксперт считает, что Шор даже не сможет вернуть украденные деньги, так как не представляет государственные учреждения Республики Молдова.

"Шор не может вернуть эти деньги. Он не представляет правительство, он не представляет прокуратуру. Он представляет иностранное государство и подозревается в преступной деятельности на территории Республики Молдова. Считаю это утверждение абсурдным", – сказал Шор.

Дело о банковской краже

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, – вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, их имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

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Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

В мае 2020-го генпрокурор Александр Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.

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