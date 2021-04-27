Нэстасе: представители посольства Украины не явились на слушания по делу Чауса

Глава парламентской специальной следственной комиссии по выяснению обстоятельств предполагаемого похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса рассказал о том, как проходят слушания.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Представители посольства Украины в Молдове не отреагировали на приглашение принять участие в заседании парламентской специальной следственной комиссии по выяснению обстоятельств предполагаемого похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса. Об этом заявил глава комиссии, депутат от фракции "Достоинство и правда" (DA) Василе Нэстасе на брифинге во вторник.

По его словам, члены Комиссии в этот день повторно заслушали и. о. министра внутренних дел Молдовы Павла Войку, который сообщил множество деталей, касающихся этого дела.

"Также у нас состоялась встреча с главой Национального центра по защите персональных данных, который рассказал о некоторых аспектах доступа к информации о Николае Чаусе и членах его семьи", – добавил Нэстасе.

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Кроме того, члены Комиссии поговорили и со вторым охранником экс-судьи, который сообщил, что именно произошло 3 апреля.

"Хочу отметить, что на сегодняшнее заседание был приглашен и представитель посольства Украины в Молдове, но, к сожалению, никто не пришел. Мы не знаем причину. Повторно попросим, чтобы кто-то из представителей посольства пришел для проведения дискуссий, чтобы мы могли задать интересующие членов комиссии вопросы", – сказал Нэстасе.

По его словам, члены Комиссии подали многочисленные запросы в госструктуры – Пограничную полицию, Таможенную службу, СИБ, МВД и другие ведомства, чтобы получить ответы для разъяснения обстоятельств похищения украинского экс-судьи.

"К настоящему времени у нас есть разные предположения относительно этого случая. Собираем как можно больше информации, чтобы в итоге представить парламенту исчерпывающий отчет о том, что произошло", – отметил депутат.

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По его словам, комиссия намерена представить законодательному органу предложения по изменению действующих законодательных норм для помощи государственным структурам, чтобы предотвратить подобные случаи. Он обратил внимание на то, что отмечены некоторые недочеты в системе безопасности.

Он сообщил, что работа комиссии продолжится или в конце текущей недели, или в начале следующей. "Состоится еще одно заседание, в рамках которого состоятся слушания. В то же время проанализируем информацию, которая начала поступать от уполномоченных государственных структур, ответы на наши запросы", – сказал депутат.

Инцидент с Чаусом

Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами страны или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", – заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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