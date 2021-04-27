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Медработник. Архивное фото

Официально: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210427/34548329/ofitsialno-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 329 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.

За 24 часа зафиксировано два случая "импорта" инфекции – из Египта и Греции.

Общее число случаев заражения в стране достигло 249 714.

За минувшие сутки проведено 4336 тестов.

Коронавирус выявлен у восьмерых медработников: у четырех медсестер и четырех сотрудников вспомогательного персонала.

Вакцина Спутник Лайт.
© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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В крайне тяжелом состоянии находятся 225 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровело 489 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 238 423.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 17 летальный исходов, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 5762 человека. Минздрав сообщил о смерти врача дермато-венеролога Георге Казаку, который работал в Районной больнице Фалешт.

Как сообщили в Минздраве, общее число медработников, которые скончались от осложнений на фоне коронавирусной инфекции, к настоящему моменту достигло 115 человек.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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