Красносельский: Приднестровье обязательно отметит праздник Великой Победы

Лидер Приднестровья раскрыл некоторые детали проведения в регионе мероприятий, приуроченных к 76-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. Главам местных администраций и Службе по культуре Приднестровья поручено подготовить проекты мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, с учетом хоть и смягченных, но все еще действующих карантинных ограничений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Несмотря на пандемию, обязательно отметим праздник Великой Победы, почтим ушедших защитников, поздравим ветеранов", – отметил он.

По словам приднестровского лидера, акцент в организации 9 Мая будет поставлен на открытые площадки и мобильные сцены, поскольку востребованность концертов, которые позволяют не ограничивать зрительскую аудиторию и создают живую праздничную атмосферу, показал опыт 2020 года.

"Передвижные сценические площадки, аудиоаппаратура, транслирующая песни военных лет с курсирующих по улицам тематически оформленных автомобилей, – все это создает настроение, объединяет граждан, не создавая при этом дополнительных санитарно-эпидемиологических угроз", – заметил он.

Красносельский уверен, что творческим коллективам Приднестровья есть что показать. Причем в каждом населенном пункте. Недавний визит в Катериновку на открытие после реконструкции Дома культуры убедил его в этом.

Как отметил приднестровский лидер, готовит большой праздничный концерт и Государственный симфонический оркестр совместно с артистами театра. Музыкально-литературная композиция будет представлена широкому кругу зрителей – ее собирают в видеоверсии для трансляции в эфире и на площадных экранах.

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