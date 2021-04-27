Печаль доллара и евро: курс валют на следующий день

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 28 апреля. Большинство основных игроков пятивалютной корзины уйдут в небольшой минус по отношению к молдавскому "льву". Евро за сутки подешевеет на шесть банов и разместится на отметке в 21,611 лея.

Доллар также уступит четыре бана и установится на отметке в 17,8846 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 28 апреля в небольшом минусе окажутся российский рубль, который сдаст позиции до 0,2388 лея, а румынский лей ослабнет до 4,3889 в пересчете на нацвалюту. Отличится лишь украинская гривна, которая станет несколько тверже и укрепится до 0,644 лея.

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