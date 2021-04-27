Первые заявления по итогам заседания Совбеза, созванного Санду

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Необходимо срочно выделить субсидии сотрудникам "Железной дороги Молдовы" в размере двух средних зарплат в компании. Об этом заявил вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), прошедшего 27 апреля.

Во вторник глава государства Майя Санду созвала заседание Совбеза. Согласно заявленной повестке мероприятия, на заседании был заслушан доклад о текущем положении дел на государственном предприятии "Железная дорога Молдовы". По словам Слусаря, он давно настаивал на слушаниях по данной проблеме в рамках заседания ВСБ.

"Обсудили историю проблемы и причины, по которым "Железная дорога" превратилась в "украденную дорогу". Сумма долга, представленная нами ранее, подтвердилась. 837 миллионов – общая задолженность, в том числе почти 164 миллиона леев – по заработной плате. Есть большие проблемы с оплатой топлива. Два дня у компании вообще не было дизельного топлива", – написал Слусарь на своей странице в Facebook.

По его мнению, основной проблемой остается материальная помощь сотрудникам, которые по 4-5 месяцев живут без зарплаты.

"Подтвердили позицию "Платформы DA" относительно необходимости срочного выделения субсидий сотрудникам организации в размере двух средних зарплат по компании. Самым коротким и законным путем было бы решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям по этому поводу", – отметил Слусарь.

Он добавил, что президент должна обсудить этот вопрос с и. о. премьер-министра, который не присутствовал на заседании Совбеза.

"Очень надеюсь, что наше предложение найдет отражение в рекомендациях Совета правительству", – сказал депутат.

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Слусарь также сообщил, что поддержал идею срочной отставки руководства предприятия "Железная дорога Молдовы", а также предложил аннулировать нынешний конкурс на пост руководителя компании.

Напомним, молдавские железнодорожники начали регулярно выходить на протестные митинги в декабре 2020 года. И без того плачевное состояние предприятия "Железная дорога Молдовы" критически усугубила пандемия коронавируса. Акции протеста работники ЖДМ возобновили с 26 апреля, так как им выплатили зарплату лишь за декабрь.

Ситуация на "Железной дороге Молдовы"

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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