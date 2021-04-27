В Чадыр-Лунге построили новый образовательный комплекс

Здание культурно-образовательного комплекса возведено при финансовой поддержке правительства Азербайджана, по договоренности президентов двух стран.

КОМРАТ, 27 апр - Sputnik, Максим Топал. Строительство культурно-образовательного центра в Чадыр-Лунге началось в 2018 году. В нем будут размещены на общей площади в 1,6 тысячи квадратных метров Детская художественная школа с актовым залом на 166 человек, Музыкальная школа и Дом детского творчества.

© Photo : Maxim Topal Башкан Гагаузии Ирина Влах и чрезвычайный, полномочный посол Азербайджана в Молдове Гудси Дурсун оглы Османов и менеджер проекта Кирилл Габурич

Качество выполненных строительных работ проинспектировали сегодня башкан Гагаузии Ирина Влах и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Молдове Гудси Дурсун оглы Османов.

Со словами "Спасибо за новый дом" их встречали дети, которые уже совсем скоро будут посещать этот культурно-образовательный центр.

"Мы уже были внутри, все очень понравилось. Здесь ярко, светло", – рассказывают они.

Под одной крышей здесь соберут практически все "кружки", функционирующие в городе.

"Хотим вас отблагодарить за такой прекрасный новый дом, в котором наше творчество заиграет новыми красками", – отметила директор Центра детского творчества Елена Данажи.

Дети вручили дипломату сделанные собственными руками куклы, одетые в национальные гагаузские костюмы. Они займут достойное место в библиотеке при посольстве Азербайджана.

Посол Гудси Дурсун оглы Османов выразил уверенность в том, что воспитанники культурно-образовательного центра Чадыр-Лунги будут "лучшими дипломатами", влияющими на сближение азербайджанского и гагаузского народов.

"Мы хотим, чтобы дети изучали историю гагаузского народа, тюркских народов Азербайджана. Вы будете лучшими народными дипломатами, связывающими наши народы", – сказал Османов.

Он также анонсировал визит главы Гагаузии Ирины Влах в Азербайджан, где будет подписан договор о сотрудничестве, предполагающий в том числе и обучение абитуриентов из Гагаузии в вузах страны.

По словам Влах, созданные для детей условия несоизмеримы с теми, в которых они обучаются сегодня.

"Это высочайший уровень и это будет одной из лучших школ в Республике Молдова. То, что вы инвестируете в качественное образование, продвигаете сохранение традиций, языка и истории – очень важно для Гагаузии и Молдовы", – сказала глава Гагаузии.

Как отметил в рамках визита в Чадыр-Лунгу бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич, в Гагаузии "хорошая рождаемость" и уже сейчас "нужно думать о том, чтобы расширять эту школу и дать возможность в будущем всем детям учиться".

"Мы поставили акцент на безопасности детей, чтобы им было удобно. Учителям тоже нравится. Здесь использовались последние технологии, в том числе, в области пожаротушения", – отметил Габурич как менеджер проекта.

© Photo : Maxim Topal Новый образовательный комплекс в Чадыр-Лунге

Договоренность о строительстве образовательного комплекса в Чадыр-Лунге была достигнута в 2018 году в ходе встречи тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона и башкана Гагаузии Ирины Влах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В том же году начались и строительные работы.

© Photo : Maxim Topal Здание полностью оснащено мебелью и подключено к инженерным коммуникациям

Здание культурно-образовательного центра полностью оснащено мебелью и подключено к инженерным коммуникациям. Благоустроена и прилегающая территория. Как ожидается, посещать новое учреждение будут около 600 юных жителей Чадыр-Лунги и близлежащих населенных пунктов.

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