Посольство России осудило осквернение в Кишиневе фотовыставки, посвященной ВОВ

В посольстве России в Молдове прокомментировали инцидент с уничтожением вандалами выставки исторических фотографий военного Кишинева.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В посольстве России в Молдове осудили инцидент, который произошел в центре Кишинева, где была осквернена фотовыставка, посвященная памятным вехам Второй мировой войны.

"Очередная выходка наследников поражения зафиксирована в Кишиневе. В канун Дня Победы осквернена выставка молодежных активистов, посвященная памятным вехам Второй мировой войны. В частности – освобождению молдавской земли от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции 1944 года", – сказано в заявлении посольства, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

В посольстве отметили, что разделяют острую реакцию общественности и поддерживают обращение авторов экспозиции в правоохранительные органы для привлечения к ответственности виновных.

Инцидент произошел в одном из столичных парков в центре Кишинева.

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