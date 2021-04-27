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Посольство Российской Федерации

Посольство России осудило осквернение в Кишиневе фотовыставки, посвященной ВОВ

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210427/34549692/posolstvo-russia-osudilo-oskvernenie-v-kishineve-fotovystavki-posvyaschennoy-vov.html

В посольстве России в Молдове прокомментировали инцидент с уничтожением вандалами выставки исторических фотографий военного Кишинева.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В посольстве России в Молдове осудили инцидент, который произошел в центре Кишинева, где была осквернена фотовыставка, посвященная памятным вехам Второй мировой войны.

"Очередная выходка наследников поражения зафиксирована в Кишиневе. В канун Дня Победы осквернена выставка молодежных активистов, посвященная памятным вехам Второй мировой войны. В частности – освобождению молдавской земли от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции 1944 года", – сказано в заявлении посольства, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

В посольстве отметили, что разделяют острую реакцию общественности и поддерживают обращение авторов экспозиции в правоохранительные органы для привлечения к ответственности виновных.

Инцидент произошел в одном из столичных парков в центре Кишинева.

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