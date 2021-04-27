Итоги заседания Совбеза: Санду рассказала, что ждет "Железную дорогу Молдовы"

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Ситуация на государственном предприятии "Железная дорога Молдовы" драматическая. Об этом президент республики Майя Санду написала во вторник на своей странице в Facebook по итогам заседания Высшего совета безопасности.

"Созвала заседание ВСБ, чтобы обсудить актуальный и важный вопрос, затрагивающий тысячи людей и экономику страны, а именно ситуацию на предприятии "Железная дорога Молдовы". Информация, представленная на сегодняшнем заседании, показывает, что ситуация драматическая. Руководство ЖДМ сознательно привело компанию на путь банкротства, используя коррупционные схемы, сфальсифицированные приобретения, мошенничество и воровство в особо крупных размерах", – отметила Санду.

По ее словам, коррупция и ненадлежащее администрирование компании – причина невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия.

"В то время как группа воров обворовывает ЖДМ в течение многих лет, почти 7000 человек не получали зарплату более четырех месяцев. Все это время, когда людям не на что было прокормить свои семьи, открытые дела просто "зависли в воздухе", а карманы некоторых все еще наполняются незаконными деньгами", – отметила Санду.

Расследование депутатов: из ЖДМ за 10 лет украли не менее 1,5 миллиарда леев>>>

Она обратила внимание на то, что в ходе заседания Совбеза согласован ряд мер, которые необходимо предпринять в срочном порядке:

Агентство публичной собственности должно представить Совбезу в течение 10 дней оперативный план по исправлению ситуации в компании, в том числе действия по реструктуризации долга и установлении приоритета на выплате заработной платы;

правительству найти в срочном порядке деньги на выплату зарплаты работникам;

кабмину (Агентству публичной собственности) приостановить трудовые договоры с администрацией ЖДМ, в частности с исполняющим обязанности предприятия Адрианом Ончану, по причине плохой работы менеджмента в последнее время;

Агентству публичной собственности организовать прозрачный и корректный конкурс для отбора генерального директора "Железной дороги Молдова";

Национальному антикоррупционному центру принять к сведению и предпринять необходимые меры для расследования деятельности бывшего и нынешнего руководства ЖДМ с точки зрения коррупции;

Генпрокуратуре ускорить уголовное расследование по делам, открытым по фактам мошенничества;

ЖДМ незамедлительно реализовать рекомендации Счетной палаты от 17 декабря 2020 года.

Ситуация на "Железной дороге Молдовы"

Напомним, молдавские железнодорожники начали регулярно выходить на протестные митинги в декабре 2020 года. И без того плачевное состояние предприятия "Железная дорога Молдовы" критически усугубила пандемия коронавируса. Акции протеста работники ЖДМ возобновили с 26 апреля, так как им выплатили зарплату лишь за декабрь.

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

"Наши дети голодают" – железнодорожники в Басарабяске устроили массовые протесты>>>

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova