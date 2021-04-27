Итоги заседания Совбеза: Санду рассказала, что ждет "Железную дорогу Молдовы"

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Ситуация на государственном предприятии "Железная дорога Молдовы" драматическая. Об этом президент республики Майя Санду написала во вторник на своей странице в Facebook по итогам заседания Высшего совета безопасности.
"Созвала заседание ВСБ, чтобы обсудить актуальный и важный вопрос, затрагивающий тысячи людей и экономику страны, а именно ситуацию на предприятии "Железная дорога Молдовы". Информация, представленная на сегодняшнем заседании, показывает, что ситуация драматическая. Руководство ЖДМ сознательно привело компанию на путь банкротства, используя коррупционные схемы, сфальсифицированные приобретения, мошенничество и воровство в особо крупных размерах", – отметила Санду.
"В то время как группа воров обворовывает ЖДМ в течение многих лет, почти 7000 человек не получали зарплату более четырех месяцев. Все это время, когда людям не на что было прокормить свои семьи, открытые дела просто "зависли в воздухе", а карманы некоторых все еще наполняются незаконными деньгами", – отметила Санду.
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Она обратила внимание на то, что в ходе заседания Совбеза согласован ряд мер, которые необходимо предпринять в срочном порядке:
- Агентство публичной собственности должно представить Совбезу в течение 10 дней оперативный план по исправлению ситуации в компании, в том числе действия по реструктуризации долга и установлении приоритета на выплате заработной платы;
- правительству найти в срочном порядке деньги на выплату зарплаты работникам;
- кабмину (Агентству публичной собственности) приостановить трудовые договоры с администрацией ЖДМ, в частности с исполняющим обязанности предприятия Адрианом Ончану, по причине плохой работы менеджмента в последнее время;
- Агентству публичной собственности организовать прозрачный и корректный конкурс для отбора генерального директора "Железной дороги Молдова";
- Национальному антикоррупционному центру принять к сведению и предпринять необходимые меры для расследования деятельности бывшего и нынешнего руководства ЖДМ с точки зрения коррупции;
- Генпрокуратуре ускорить уголовное расследование по делам, открытым по фактам мошенничества;
- ЖДМ незамедлительно реализовать рекомендации Счетной палаты от 17 декабря 2020 года.
Ситуация на "Железной дороге Молдовы"
На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.
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В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.
На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.
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