В Молдове могут запретить однополые браки на уровне Конституции

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Партия социалистов, которой он руководит, в ближайшие недели выступит с инициативой запрета однополых браков и пропаганды подобных отношений в республике.
"В ближайшую неделю-две мы выйдем с инициативой об изменении Конституции Молдовы, чтобы по примеру других стран четко обозначить, что в республике запрещены браки между людьми одного и того же пола. И уголовную ответственность за это (нужно ввести - ред.), если кто-то будет заниматься пиаром таких вещей в стране", – заявил Додон в эфире одного из телеканалов.
По его словам, Запад пытается навязать республике чуждые взгляды, поэтому социалисты хотят законодательно закрепить традиционные семейные ценности.
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