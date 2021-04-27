В Молдове могут запретить однополые браки на уровне Конституции

Лидер молдавских социалистов считает, что в республике нужно на законодательном уровне прописать запрет на регистрацию однополых браков и пропаганду подобного рода связей.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Партия социалистов, которой он руководит, в ближайшие недели выступит с инициативой запрета однополых браков и пропаганды подобных отношений в республике.

"В ближайшую неделю-две мы выйдем с инициативой об изменении Конституции Молдовы, чтобы по примеру других стран четко обозначить, что в республике запрещены браки между людьми одного и того же пола. И уголовную ответственность за это (нужно ввести - ред.), если кто-то будет заниматься пиаром таких вещей в стране", – заявил Додон в эфире одного из телеканалов.

По его словам, Запад пытается навязать республике чуждые взгляды, поэтому социалисты хотят законодательно закрепить традиционные семейные ценности.

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