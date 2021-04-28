Данные Минздрава: какие страны Молдова опережает по заболеваемости COVID-19

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. В Молдове зафиксировано 77 717 случаев заражения коронавирусом на миллион человек. Такие данные приводятся в еженедельном отчете Минздрава республики на 25 апреля.

Смертность на миллион населения в республике составила 1649 случаев. Уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 5571 летального исхода, составил 2,3%.

Если сравнить данные за 19-25 и 12-18 апреля, то отмечено снижение числа новых подтвержденных случаев на 30,7%. Статистика по летальным исходам упала на 13,1%. Количество случаев выздоровления за отчетный период снизилось на 25,7%.

Среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последние две недели составило 566 эпизодов.

По данным Минздрава, заболеваемость за 14 дней на 100 тысяч населения достигла 228 случаев, а с начала пандемии – 7172. На тяжелые формы приходится 15,4%, на средние – 16,9%, а на легкие и бессимптомные формы – 67,8%.

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Средний возраст заболевших – 49,3 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 12 196 детей, в том числе новорожденных, а также 1013 беременных женщин.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – порядка 56%.

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

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Смертность и COVID-19

Что касается смертности, то средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет порядка 68 лет. В 50,8% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов женского пола.

Общий уровень смертности на 100 тысяч населения, по данным на 25 апреля, составляет 165 случаев. В муниципиях Кишинев и Бельцы – самые высокие показатели. В столице – 277 случая на 100 тысяч, в Бельцах – 258, в Новых Аненах – 228, Единцах и Чимишли – по 225, Дондюшанах – 211, Чадыр-Лунге – 210, Глодянах – 209, Тараклии – 206, Комрате – 193, Окнице – 190, Яловенах – 184, Оргееве – 172, Дрокии – 163.

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Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Кантемирском, Леовском, Вулканештском, Ниспоренском и Теленештском районах, а также в Приднестровском регионе, где показатель смертности на 100 тысяч населения не доходит до 100 случаев.

"Импортный" COVID

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля составляет 0,6% от общего количества подтвержденных случаев. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 1523 эпизода "импорта" COVID-19. За 19-25 апреля в стране зафиксировано 25 случаев такого рода:

из России – 5;

из Италии и Германии – по 4;

из Египта – 3;

из Украины и США – по 2;

из Турции, Румынии, Великобритании, Франции и Швейцарии – по 1.

COVID-19 подтвердился у тысяч медработников

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 20 172 специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 5967, медсестер – 8209, санитаров – 2752, вспомогательного персонала – 3234.

В общей сложности проведено 52 529 тестов на коронавирус среди медработников. За последнюю неделю сделано 229 подобных исследований.

Согласно данным Минздрава, всего за период пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались 115 медработников.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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