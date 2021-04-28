Видео с протеста: у здания КС Молдовы снова собрались митингующие

Депутаты парламента и активисты заявляют, что "пришли, чтобы защитить Конституцию". Смотрите прямую трансляцию с акции протеста.

Конституционный суд рассмотрит 28 апреля запросы о признании недействительным постановления парламента о введении режима чрезвычайного положения в Молдове. Заседание намечено на 13.00.

Парламент Молдовы 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

Заявленный пропрезидентской партией PAS митинг является частью противостояния между парламентом и главой государства Майей Санду.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не может быть распущен во время чрезвычайного положения, которое действует в стране до 30 мая.

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