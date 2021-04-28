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Электронная оплата в общественном транспорте

Мэрия столицы хочет знать мнение горожан об электронных билетах на транспорт

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Тема:
События Кишинева (240)
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Sputnik Молдова
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Муниципалитет запустил онлайн-опрос, чтобы выяснить отношение жителей столицы к системе электронной оплаты проезда и о качестве транспорта в целом.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Примэрия столицы обратилась к кишиневцам с просьбой высказать свое мнение о качестве общественного транспорта в городе.

Электронная оплата проезда
© Photo : Facebook / Iv Ceban
В каких автобусах и троллейбусах Кишинева есть электронная оплата проезда

Кроме того, столичные власти интересует мнение горожан о системе электронной оплаты проезда в троллейбусах и автобусах — в Кишиневе реализуется пилотный проект в этой области.

С этой целью примэрия запустила онлайн-опрос. В анкете 23 вопроса. В ходе исследования будет оценено восприятие гражданами внедрения электронной системы оплаты в транспорте и их мнение о стоимости проезда в рамках нынешнего пилотного проекта.

Новые способы оплаты тестируются в 110 троллейбусах и автобусах на основе партнерства с двумя операторами электронных платежей и двумя банковскими учреждениями.

Анкету можно заполнить на государственном и русском языках.

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Тема:
События Кишинева (240)

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Теги:
общественный транспорт

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