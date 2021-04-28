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Детали громкого дела о контрабанде анаболиков: объявлено о новых задержаниях

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210428/34558139/Detali-gromkogo-dela-o-kontrabande-anabolikov-obyavleno-o-novykh-zaderzhaniyakh.html

Дело о контрабанде анаболиков с участием авто с дипломатическими номерами: задержаны еще несколько человек.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Задержаны другие четверо подозреваемых по делу о контрабанде анаболиков при участии автомобиля с дипломатическими номерами посольства Молдовы в России. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики в среду.

"Расследование в рамках уголовного дела с участием дипломатического транспорта посольства Молдовы в Москве продолжается. Так, 27 апреля вечером под руководством прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, сотрудников Службы информации и безопасности и Таможенной службы задержали четверых человек, подозреваемых в производстве и доставке анаболиков", – отметили в Генпрокуратуре.

Как уточнили в структуре, среди задержанных – двое мужчин и две женщины в возрасте от 34 до 55 лет.

Андрей Негуца
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экс-посол Молдовы в России задержан по делу о контрабанде анаболиков

"Они были ответственны за производство и доставку анаболиков в различные государства ЕС, а также в Российскую Федерацию. Напомним, среди задержанных есть человек, который был причастен к попытке контрабанды анаболиков с использованием дипломатического транспорта 5 декабря 2020 года на таможенном посту Паланка", – добавили в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что аресты, которые произошли 27 апреля, последовали после специальных следственных мероприятий, уголовного расследования и обысков, проведенных в автомобилях и по месту жительства подозреваемых и их родственников, где обнаружили и изъяли анаболики, аналогичные тем, которые выявили в дипломатическом транспорте.

"Так как по закону обыски нельзя проводить в ночное время, они продолжаются в течение сегодняшнего дня", – сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, транспортные средства Skoda Superb и Toyota Land Cruiser, которые использовались подозреваемыми, изъяты для дальнейшей конфискации.

Прокуроры должны сформулировать и предъявить обвинения четверым подозреваемым и чтобы обеспечить эффективность расследования, предпринять шаги для подачи ходатайства о применении предварительного заключения.

Молоток судьи
© AP Photo / Charlie Neibergall
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"Все четверо подозреваются в подготовке и участии в контрабанде, за которые уголовное законодательство предусматривает штраф в размере до 325 000 леев или тюремное заключение от 3 до 8 лет, а для юридического лица – штраф до 550 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью", – заключили в Генпрокуратуре.

В начале декабря 2020 года молднет всколыхнула новость о том, что машину посольства республики в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза из Молдовы крупной партии анаболиков. Все произошло на КПП Паланка. Спецоперацию провели сотрудники Таможенной службы и Службы информации и безопасности республики.

"По предварительной информации, стоимость партии оценивается более чем в восемь миллионов леев (порядка 462 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы – прим. ред.)", – отмечалось в сообщении Таможенной службы.

На фоне этого скандала официальный Кишинев принял решение снять Андрея Негуцу с должности посла Молдовы в России. Взамен руководителем дипмиссии назначен Владимир Головатюк, на тот момент – депутат молдавского парламента.

Негуца признан обвиняемым в соучастии в рамках дела о контрабанде анаболиков. Однако он не признал себя виновным. Его поместили 30 декабря под домашний арест на 30 дней. Прокуроры опротестовали это решение и 12 января Негуцу отправили в изолятор тюрьмы №13 в Кишиневе. Однако 28 января его снова перевели под домашний арест. А 12 марта бывшего посла освободили из-под домашнего ареста и перевели под судебный контроль.

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