КС признал неконституционным решение о введении режима ЧП в Молдове

Судьи КС рассмотрели обращения депутатов по вопросу соответствия Основному закону страны решения парламента о введении в республике режима чрезвычайного положения из-за коронавируса.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал не соответствующим Основному закону страны постановление парламента о введении режима чрезвычайного положения в республике. Решение принято на заседании инстанции в среду.

"КС постановляет: первое – частично признать обращения депутатов парламента Октавиана Цыку, Серджиу Ливтиненко и Вероники Рошка; второе – признать неконституционным постановление парламента о введении режима чрезвычайного положения №49 от 31 марта 2021 года; третье – признать недопустимыми обращения в части постановления правительства о предложении режима чрезвычайного положения №43 от 30 марта 2021 года", – заявила глава КС Домника Маноле.

По ее словам, решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.

Она подчеркнула, что судья КС Владимир Цуркан выступил с отдельным мнением по данному вопросу.

Перед зданием Конституционного суда в среду проходит протест, организованный партией PAS. Манифестанты утверждают, что "пришли, чтобы защитить Конституцию". Вердикт КС протестующие встретили овациями и лозунгами "Досрочные выборы".

Парламент Молдовы 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

Цыку в ходе обсуждений заявил, что одним из поводов его обращения в КС стало предотвращение подобных "действий, которые могут быть предприняты со стороны парламентского большинства, и недопущение повторения введения подобного положения, что может продлить мучения граждан Молдовы".

Депутат PAS Сергей Литвиненко считает, что даже когда предлагалось ввести режим ЧП, не были приведены примеры этой меры. "Более того с практической точки зрения Комиссия по чрезвычайным ситуациям не приняла решения, которые не могла бы утвердить Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Это решение о введении режима ЧП – лишь злоупотребление со стороны парламентского большинства, чтобы не использовать другой конституционный механизм, а именно роспуск парламента, учитывая, что для этого есть все обстоятельства", – добавил депутат.

Он отметил, что "этот режим ЧП не является реальным режимом ЧП в смысле международных стандартов" и потребовал признать неконституционным постановление парламента.

Представитель парламента Молдовы Раду Раду заявил, что постановление парламента о введение режима чрезвычайного положения в Молдове принято в строгом соответствии с положениями статьи 66 (m) Конституции "Основные полномочия парламента", а также статьи 12 (1) Закона №212 "О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения".

По его словам, цель введения ЧП заключалась в защите населения путем проведения ряда необходимых действий для предотвращения, снижения и ликвидации последствий пандемии коронавируса, наделив Комиссию по чрезвычайным ситуациям на период ЧП возможностью издавать соответствующие постановления с указанием введения в действие специальных мер".

"Что касается критики о несоблюдении нормативных актов, согласно которым был объявлен режим ЧП, отмечаем, что согласно положениям статьи 66 (m) Конституции, единственный орган, уполномоченный вводить чрезвычайное положение, – это парламент", – подчеркнул Раду.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не мог быть распущен во время чрезвычайного положения. Ранее политологи заявляли, что президент Майя Санду может распустить парламент, если Конституционный суд выскажется о том, что введение чрезвычайного положения в республике не соответствует Основному закону страны.

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