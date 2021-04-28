Эксперт: какой должен быть интервал между прививками вакциной "Спутник V"

Все, что надо знать о том, как прививаться от коронавируса российской вакциной "Спутник V", рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в комментарии радиостудии Sputnik Молдова, каким должен быть интервал между прививками российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

"Точная цифра в 21 день указана для порядка, потому что если сделать на 20 или 23 день, то никакого принципиального значения это не имеет. Просто для того, чтобы вести вакцинацию, люди и планируют ее, поэтому вот эта цифра в 21 день. Если интервал будет меньше, то это уже нежелательно. Годится 18-20 дней. Если наоборот увеличение – на 30 или 40 день, то нет ничего страшного", – сказал Альтштейн.

Эксперт подчеркнул, что если будет слишком длинная пауза между первой и второй дозами, то эффект от прививки может быть недостаточным.

"Очень часто применялись такие схемы: после первой вакцинации вторую делали через две-три-четыре недели, а потом отдаленная вакцинация через полгода. Здесь следует действовать по инструкции. Но если человек не явился на 21 день после первой вакцинации и ему скажут, что ты уже не годишься, то это не так", – уточнил Альтштейн.

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По его мнению, если в Молдову вторая доза вакцины придет на две-три недели или даже на месяц позже, то в этом нет ничего страшного.

Эксперт также рассказал, что будет, если человек привьется лишь первым компонентном вакцины "Спутник V".

"У нас начали выпуск вакцины, которая называется "Спутник Лайт", так сказать, облегченный вариант. Он заключается в том, что делается одна доза первым компонентом. И это дает защиту. Если там ("Спутник V" – прим. ред.) они ожидают порядка 90%, то здесь может быть 70%, что тоже немало", – уточнил собеседник.

Он пояснил, что фактически "Спутник Лайт" – это первая доза "Спутник V".

На вопрос о том, может ли человек привиться второй дозой вакцины другого производителя, эксперт отметил, что это возможно, если препарат тоже аденовирусный.

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В субботу, 24 апреля, в Молдову доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

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