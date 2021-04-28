Лидер ПСРМ поблагодарил Китай за предоставление Молдове вакцины

Китайская вакцина против коронавируса была передана нашей стране после обращения спикера парламента Зинаиды Гречаной к руководству КНР.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Молдове Чжаном Инхуном передал руководству КНР благодарность за помощь, оказанную нашей стране в борьбе с эпидемией коронавируса.

"Передал через господина посла письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, которому я выражаю огромную благодарность за помощь, оказанную Республике Молдова руководством КНР в виде отправки 250 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе 150 тысяч на безвозмездной основе", — написал в социальных сетях Додон.

Глава ПСРМ также подчеркнул, что в Молдове с благодарностью вспоминают о поддержке, которую Китай оказывал Молдове на протяжении 2020 года в виде поставок медицинского оборудования, защитных средств и расходных материалов, которые помогли в борьбе с эпидемией COVID-19.

Во вторник в Молдову прибыла партия вакцины против коронавируса, которая предоставлена в качестве гуманитарной помощи правительством КНР.

Прибывшая партия содержит 150 тысяч доз вакцины, предоставленной китайскими властями бесплатно и 100 тысяч доз вакцины, приобретенной за счет бюджетных средств Республики Молдова, а также дополнительные материалы.

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