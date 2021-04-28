Самолет из Молдовы полетит в Израиль за Благодатным огнем

Из-за ограничений, введенных Израилем в ситуации с пандемией COVID-19, молдавские эпископы не отправятся в Храм Гроба Господня в Иерусалиме.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Самолеты 11 стран, в том числе Молдовы, приземлятся в Израиле в Великую Субботу для получения Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщила директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев.

"Несмотря на то, что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, в этом году году Израиль разрешит делегациям из 11 стран... получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны – Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан", – сказала Регев на пресс-конференции.

По ее словам, израильский МИД готовится к этому "уже много недель". Кроме того, отметила Регев, специальные эмиссары, как и в предыдущие годы, доставят Благодатный огонь и в христианские общины Израиля, Палестины, Иордании, передает РИА Новости.

Впервые для Молдовы в этом году молдавские эпископы не отправятся в Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за ограничений, введенных Израилем в ситуации с пандемией COVID-19, доступ туда будет лишь у представителей дипломатического корпуса. Благодатный огонь примет посол Молдовы в Израиле Габриэлла Морару.

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