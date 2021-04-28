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Примэрия Кишинева

Мэрия Кишинева окажет отдельным категориям жителей финансовую помощь на Пасху

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210428/34567886/meriya-kishineva-okazhet-otdelnym-kategoriyam-zhiteley-finansovuyu-pomosch-na-paskhu.html

О выплатах в 500 и 1000 леев отдельным категориям жителей муниципия рассказал в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Одинокие пожилые люди, люди с нарушениями зрения и слуха получат от мэрии Кишинева по 500 леев к пасхальным праздникам. Об этом в соцсети объявил столичный градоначальник Ион Чебан.

Кроме того, впервые помощь из столичных фондов получат артисты и представители культуры, оказавшиеся в сложном положении из-за пандемии COVID-19, а также работники системы здравоохранения. Им выплатят к праздникам по 1000 леев.

Еще около 30 тысяч пенсионеров с самыми низкими пенсиями получат от примэрии по сто леев к пенсии.

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