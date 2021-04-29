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Цветущие сады Молдовы

Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит потепление

Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210429/34568272/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldovu-prikhodit-poteplenie.html

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КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков. Ночью и днем местами слабый туман. Средняя температура в дневные часы составит от +14 до +19 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 апреля: ночью от +4 до +6, днем от +16 до +18.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. 30 апреля потеплеет", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Весна в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишинев пришла долгожданная весна
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Максимальная температура воздуха 30 апреля днем прогнозируется до +23, 1 мая – до +25, а 2 мая – до +27. Затем начнет холодать. 

"В ближайшие сутки на реке Днестр на участке городов Сорока – Дубоссары ожидается подъем уровня воды в пределах 80 сантиметров, без негативных последствий, на остальной части Днестра, Прута и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – подчеркнули в Госгидрометеорологической службе.

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У православных христиан продолжается страстная неделя. Православные верующие в этот день чтут память трех мучениц Солунских – сестер Агапии, Ирины и Хионии, живших в конце III – начале IV века вблизи итальянского города Аквилеи.

На Арину было принято заниматься рассадой. Высаживая овощи, крестьянки читали специальный заговор, который должен был помочь им расти. Считалось, что после этого дня должно следовать несколько солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост. По поведению рассады судили и о будущем сенокосе. Например, считалось, что если молодые растения активно пьют поливку, то он придется на сухие дни.

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