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Николае Чобану

Великий четверг: что нужно знать верующим об этом дне

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210429/34568336/velikiy-chetverg-chto-nuzhno-znat-veruyuschim-ob-etom-dne.html

Великий четверг – очень важный день для православных. В этот день мы вспоминаем омовение ног ученикам Спасителем, Тайную вечерю, молитву в Гефсиманском саду и предательство Христа Иудой.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. В Великий четверг в церквях проводятся Служба с чтением 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, показывающая страдания, через которые прошел Иисус Христос.

"Чтения напоминают верующим историю Его спасения за наши грехи", – рассказывает настоятель церкви в селе Круглик и советник по культуре Митрополии Молдовы Николае Чобану.

"Христос сказал: "Я пришел не чтобы мне служили, а на служение. И он взял сосуд и омыл ноги ученикам. Этим он хотел посрамить Иуду и напомнить остальным, чтобы они не следовали его примеру", – говорит святой отец.

Когда они сели, Христос взял кусок хлеба и сказал ученикам: "Возьмите и ешьте, это Мое тело". Он также взял чашу вина и сказал им: "Пейте из нее этого, это Моя кровь".

"Так родилось Таинство Святого Причастия", – отмечает отец Николае.

После вечери Христос удалился со своими учениками в Гефсиманский сад для молитвы. Иуда знал это место, и, взяв несколько воинов, пришел, чтобы схватить Его, лицемерным поцелуем указав им, кто такой Христос. На следующий день произошел суд над Иисусом и приговор к смерти на кресте на Голгофе.

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