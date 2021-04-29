Пока все спали: куда уехал мэр, "Великий поход" и витамины против COVID

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КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан находится с визитом в Санкт-Петербурге. Он прибыл туда по приглашению руководства области и города. Информацию подтвердил сам градоначальник на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что в ходе визита между Кишиневом и Санкт-Петербургом будут подписаны договоры о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

"Также запланировано подписание соглашения между крупнейшим сектором молдавской столицы и одним из районов Северной столицы России", - отметил Чебан.

В прошлом году специалисты из Петербурга были приглашены в Кишинев . Тогда рассматривался вопрос помощи, которую российская сторона может оказать в решении проблемы очистных сооружений в столице.

"Одно из направлений сотрудничества – это участие в консорциуме по разработке стратегии для Кишинева и оценка таких проектов, как концепция устойчивого развития, план устойчивой городской мобильности, Генеральный градостроительный план, а также концепция развития исторического центра города. Это фундаментальные документы, которые должны быть у нас максимум через два с половиной года. Второе – это проблема ила, складированного на очистной станции", - уточнял тогда мэр.

Китай запустил в космос "Великий поход"

Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход — 5B") вывела на орбиту основной модуль будущей китайской орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец), передает РИА Новости.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11.23 по пекинскому времени (6.23 мск). Трансляцию вело Центральное телевидение КНР.

Запуск прошел успешно: после отделения от ракеты-носителя модуль вышел на заданную орбиту, панели солнечных батарей успешно раскрылись и работали в штатном режиме.

Модуль под названием "Тяньхэ" — самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его длина составляет 16,6 метра, максимальный диаметр — 4,2 метра. В нем будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). Кроме того, там планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общий его объем составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя портами для пилотируемых и грузовых кораблей.

Доставлять тайкунавтов на станцию будут ракета-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", а грузы и топливо — ракета-носитель "Чанчжэн-7" и грузовик "Тяньчжоу".

Прощай, "хохотун"

Испанский актер Хуан Хойя Борха, или Хохотун, известный по интернет-мемам, скончался в Испании в возрасте 65 лет.

На видео, которое использовали для создания мемов по всему миру, артист рассказывает историю из своей жизни. Работая посудомойщиком на пляже, он замочил на ночь в море 20 грязных сковородок для паэльи, но утром обнаружил, что всех их, кроме одной, унесло.

Витамины могут снизить риск тяжелого течения коронавируса

Ученые из Италии определили сочетание и дозировку биодобавок, прием которых позволит снизить риск тяжелых форм COVID-19, пишет РИА Новости. Как показало исследование, нужно принимать витамины С и D, мелатонин и цинк.

Витамин С - 1-2 грамма ежедневно, витамин D - раз в месяц 50 000 МЕ, мелатонин - 6-10 мг каждый вечер, цинк - 50 мг в день (после трех месяцев снизить дозу до 25 мг), порекомендовал в разговоре с агентством профессор медицины Сальваторе Коррао.

Он напомнил, что принимать биодобавки необходимо исключительно под наблюдением лечащего врача.

Между тем ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. Многие страны Европы ужесточили карантинные меры, Турция объявила локдаун. Крайне тревожная ситуация в Индии, где суточный прирост заражений составил 379 257. От вызванных коронавирусом осложнений за сутки скончались более 3,6 тысячи человек - это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает Минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего здесь заболели 18,3 миллиона человек, выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи.

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